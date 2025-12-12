Ivan Dečak priprema se za poseban, jubilarni koncert ''Želim život'': ''Ljudi su ovdje da podrže!''

Ivan Dečak svojim je obožavateljima pripremio malu božićnu poslasticu - čaroban spot za pjesmu ''Doživotni Božić''. Našem Dini Stošiću za IN magazin otkrio je i kako se priprema za poseban, jubilarni 20. koncert 'Želim život' Zaklade Ana Rukavina te zašto je pomaganje dio njegove svakodnevice.

Za kraj godine, Vatra je svojim obožavateljima priredila pravo malo čudo. Nova pjesma "Doživotni Božić" dobila je čaroban vizualni svijet, onaj koji je, strpljivo i s mnogo ljubavi, izradio virovitički "Gepetto" Krešimir Tomac.

''To nije umjetna inteligencija napravila nego stvarna inteligencija. On je svojim rukama napravio te lutkice, izrađivao ih četiri mjeseca i onda stop animacijom napravio ovo malo čudo. A to, pazi, nije malo kad izrađuješ te lutkice. Ti to sve trebaš iz dana u dan raditi, iz početka ponovo snimat. Dakle, to mu je dodalo, samo zadnjih 20 sekundi video spota mu je dodalo još mjesec dana posla'', priča Ivan Dečak.

A iako godine prolaze, Ivan je u duši i dalje Petar Pan

''Ne dozvoljava mi nikad da odrastem. Uvijek u sebi moram naći tog nekakvog dječaka, a vjerojatno i činjenica da se prezivam Dečak pa sam vječiti taj nekakav dječak''.

Humanost je nit koja se provlači kroz Ivanove godine, a koncert "Želim život" Zaklade Ana Rukavina za njega je posebna stanica.

''Vatra je inače bend koji uvijek se rado odaziva humanitarnim akcijama i humanitarnim događajima. A Ana Rukavina je uistinu poseban. Mislim da je ovo 20., ako se ne varam, za redom. Ljudi su prepoznali, ljudi su uvijek ovdje da podrže. Dakle, koncertom mi pokušavamo skupiti sredstva za daljnji rad''.

A ta humanost nije ostala samo na pozornici.

''Ovo nije prvi put da nastupamo na ovom koncertu i jedne godine, sad ne mogu točno reći, ali ima ih već četiri, pet, šest godina smo se i mi upisali u registar''.

Za Ivana je pomaganje nešto sasvim prirodno.

''Vozim se automobilom pa ispred mene djevojka koja vozi motor sruši se sa motorom na semaforu i nitko joj neće pomoći. Bože moj, izađem van i pomognem joj podići taj teški motor. To su nekakve sitnice, ali ima puno većih stvari kojima se zapravo ne treba hvaliti, kažem, nego treba ih napraviti onako ljudski iz srca iskreno''.

Božić je već pokucao na vrata Ivanove obitelji.

''Već kuća onako malo ovaj svijetli raznim tim Božićnim lampicama, ukrasima. Bor još nismo postavili, nekako se odupirem, mislim da to ne treba previše brzo. Ali, evo sad kad klinci vide prilog, sigurno se neću moći spasiti, tako da bor će ići van''.

A upravo ovi dani podsjećaju ga koliko je važno stati, udahnuti i uživati punim plućima.

''Živimo u vremenu koje jako brzo i juri nevjerojatnom brzinom i sve nam je nekako tu na ono click away. Svi jurimo za nečim, a ono što je velika nepoznanica, nitko na kraju dana ne zna za čim žurimo''.

Zato svaki slobodan trenutak daje svojoj djeci. Dok se kćerkica neumorno vozi na biciklu, on i sin odlaze na igralište.

''Sin je još uvijek mali, on ima osam godina, ali obožava nogomet i vrlo je uspješan u žongliranju i u nekom driblanju. Danas to klinci vide na internetu i jako lako upiju. Mi smo to morali učiti na terenima od svojih trenera, ali još uvijek je tata bolji''.

Upravo ovi dani podsjećaju nas na ono što doista vrijedi: da pažnja i ljubaznost mogu uljepšati tuđe živote. Ivan dokazuje da i najmanja pomoć može promijeniti mnogo toga.

