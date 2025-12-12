Pretraži
Ivan Dečak priprema se za poseban, jubilarni koncert ''Želim život'': ''Ljudi su ovdje da podrže!''

Piše Dino Stošić/I.G., Danas @ 20:40 inMagazin komentari
In Magazin: Ivan Dečak - 6 In Magazin: Ivan Dečak - 6 Foto: In Magazin

Ivan Dečak svojim je obožavateljima pripremio malu božićnu poslasticu - čaroban spot za pjesmu ''Doživotni Božić''. Našem Dini Stošiću za IN magazin otkrio je i kako se priprema za poseban, jubilarni 20. koncert 'Želim život' Zaklade Ana Rukavina te zašto je pomaganje dio njegove svakodnevice.

Ivan Dečak priprema se za poseban, jubilarni koncert ''Želim život'': ''Ljudi su ovdje da podrže!''
