Omiljena lica Nove TV pozivaju vas na koncert ''Želim život''!

Božićni koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina i ove godine okuplja glazbenike, glumce i brojne osobe iz javnog života s jednim ciljem – pružiti nadu i priliku za novi život. Riječ je o projektu koji već godinama donosi konkretne rezultate, a iza kojeg stoji zajednička priča Zaklade Ana Rukavina i Nove TV.

Akcija ''Želim život'' već godinama simbolizira zajedništvo i nesebično darivanje, a poseban božićni koncert organiziran je kao zahvala svima koji su tijekom godine podržavali rad Zaklade Ana Rukavina.

''Surađivati sa Zakladom Ana Rukavina za mene je doista velika čast i ponos, ali i odgovornost, i profesionalno i privatno. Budući da sam s Anom studirala, generacija smo, emotivno mi je to izuzetno važno. Anina majka, gospođa Marija Rukavina, i Anina sestra osobe su kojima se uistinu divim. Pogotovo gospođi Mariji koja je, nakon gubitka djeteta, uopće smogla snage nastaviti dalje, a kamoli pokrenuti ovako jednu plemenitu priču na dobrobit cijeloga društva. Mislim da to zavređuje istinsko poštovanje'', kaže Marija Miholjek.

Marija Miholjek Foto: In Magazin

''Mislim da je to velika čast i zadovoljstvo, naravno nakon toliko godina, kada se iz godine u godinu rezultati zapravo povećavaju. Svake godine netko novi dobije šansu za novi život. Više od deset godina sam dio tog projekta i zasad imamo velike uspjehe – sad govorim kao ‘mi’, jer cijeli ovaj projekt zajednički je projekt Nove TV i Zaklade Ana Rukavina. Taj veliki, lijepi božićni koncert u duhu je Božića i iščekivanja da netko od naših gledatelja, nažalost i onih koji su oboljeli, dobije priliku za novi život'', dodaje Petar Pereža.

Zahvaljujući radu Zaklade Ana Rukavina, danas je više od dvjesto oboljelih dobilo priliku za novi život. Ustrajnost i predanost Zaklade rezultirali su velikim pomacima u razvoju Hrvatskog registra darivatelja te osnivanjem javne Banke krvi iz pupkovine u KBC-u Zagreb. Voditelji emisije iz pozivnog centra bit će dobro poznata lica Nove TV – Marija Miholjek, Petar Pereža i Mia Kovačić.

''Voditelji na pozornici, na glavnom zagrebačkom trgu, bit će Frano Ridjan i, po prvi put, Anja Alavanja'', otkriva Mia Kovačić.

Važan dio večeri je i pozivni centar, u kojem se okupljaju volonteri i poznata lica, a svaki poziv može značiti korak bliže nečijem ozdravljenju.

''Naravno, svi volonteri i osobe iz javnog života koji dođu ondje i na taj način daruju svoje slobodno vrijeme kako bi se javljali na telefone – dakle na broj 060 9000 – također su uzbuđeni što mogu biti dio tog projekta i uvijek imaju neke zanimljive priče'', dodaje Pereža.

''U pozivnom centru uvijek bude sjajna atmosfera – večer dobrih emocija, večer lijepih želja, večer u kojoj su svi nekako dobro raspoloženi, večer u kojoj si svi pruže ruku i porazgovaraju jedni s drugima'', zaključuje Marija.

Koncert ''Želim život'' počinje sutra u 20 sati i 20 minuta, a moći ćete ga pratiti na Novoj TV i svim našim online platformama. Humanitarni broj 060 9000 možete nazvati već danas pa sve do kraja prosinca. Osim što podržava rad Zaklade Ana Rukavina, sudjelovanje u akciji ''Želim život'' znači i biti dio priče o solidarnosti i nadi. Svaka donacija daje novu priliku oboljelima i njihovim obiteljima.

