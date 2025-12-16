Blagdanska čarolija u domu zvijezde Kumova: Ovako izgleda njezino božićno drvce

Dok mnogi još razmišljaju o ukrasima, Ecija Ojdanić već je zasukala rukave i pokazala kako izgleda njezina božićna čarolija.
Blagdanska atmosfera zavladala je i u domu jedne od najomiljenijih domaćih glumica.3 vijesti o kojima se priča ''Osjećam se odgovornom...'' Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...'' poslao priopćenje Prvo oglašavanje glumca koji je osuđen zbog pedofilije, slučajem je zgrozio regiju! obitelj moli za privatnost Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Zvijezda hit-serije ''Kumovi'', Ecija Ojdanić, na društvenim mrežama pohvalila se kako je ove godine uredila svoj božićni bor – i oduševila pratitelje.
Ecija Ojdanić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Ecija je najprije otkrila dio blagdanske čarolije iza kulisa, pokazavši kutije prepune božićnih kuglica i ukrasa u crvenim, zlatnim i srebrnim tonovima. Uz fotografiju je kratko poručila kako je kod nje doma Božić definitivno najveseliji, dajući naslutiti da pripreme shvaća ozbiljno i s puno ljubavi prema detaljima.
Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Instagram
Rezultat nije razočarao – raskošno okićen bor u toplim, klasičnim bojama savršeno se uklopio u elegantan interijer njezina doma. Dominiraju crvene mašne i cvjetovi, zlatne i srebrne kuglice te topla rasvjeta koja cijelom prostoru daje poseban, cozy ugođaj. Glumica se pritom našalila da je za ukrašavanje potrošila čak tri sata slaganja, dodavši kako je ovo njezin Christmas edition tree za 2025./2026.
Nedavno je Ecija sve nasmijala objavom s kolegicom iz serije, video pogledajte OVDJE.
Ecija Ojdanić - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram
Kako izgleda majka Ecije Ojdanić pogledajte OVDJE.
Galerija 14 14 14 14 14
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav
1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV