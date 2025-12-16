Blagdanska čarolija u domu zvijezde Kumova: Ovako izgleda njezino božićno drvce

Dok mnogi još razmišljaju o ukrasima, Ecija Ojdanić već je zasukala rukave i pokazala kako izgleda njezina božićna čarolija.

Blagdanska atmosfera zavladala je i u domu jedne od najomiljenijih domaćih glumica.

Zvijezda hit-serije ''Kumovi'', Ecija Ojdanić, na društvenim mrežama pohvalila se kako je ove godine uredila svoj božićni bor – i oduševila pratitelje.

Ecija je najprije otkrila dio blagdanske čarolije iza kulisa, pokazavši kutije prepune božićnih kuglica i ukrasa u crvenim, zlatnim i srebrnim tonovima. Uz fotografiju je kratko poručila kako je kod nje doma Božić definitivno najveseliji, dajući naslutiti da pripreme shvaća ozbiljno i s puno ljubavi prema detaljima.

Rezultat nije razočarao – raskošno okićen bor u toplim, klasičnim bojama savršeno se uklopio u elegantan interijer njezina doma. Dominiraju crvene mašne i cvjetovi, zlatne i srebrne kuglice te topla rasvjeta koja cijelom prostoru daje poseban, cozy ugođaj. Glumica se pritom našalila da je za ukrašavanje potrošila čak tri sata slaganja, dodavši kako je ovo njezin Christmas edition tree za 2025./2026.

