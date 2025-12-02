Pretraži
''sad mi tek ništa nije jasno''

''Ja sam mislila da ste ista osoba...'' Zvijezde Kumova nasmijale gledatelje novim videom

Piše J. C. , Danas @ 22:58 Celebrity komentari
Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 1 Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 1 Foto: Instagram

Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz nasmijale su fanove novim videom u kojem su pokušale riješiti zbrku nastalu zbog njihove sličnosti.

Severina objavila da je na putovanju u Beču
''kad me natjeraju...''
Božićnom duhu prepustila se i Severina, pogledajte fotke koje je podijelila iz čarobnog Beča
Kviz o Lani Jurčević
Koliko imate točnih?
Jeste li vi rođeni da budete najbolji u ovom kvizu o Lani Jurčević?
Preminuo otac Mirele Holy, Boris Holy
''dragi tatice...''
Preminuo je otac Mirele Holy: ''Bila sam sretna što sam tvoja kći...''
Drugi put pao sustav za kupnju karata za Arenu Zagreb Jakova Jozinovića
navala na arenu
Drugi put pao sustav za kupnju karata za koncert mladog Slavonca: ''Opet pišete povijest, 1,5 milijuna klikanja...''
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Izdanje za pamćenje
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Ruben Van Gucht podigao prašinu najnovijom fotkom na Instagramu
evo tko je ona
Suprug Blanke Vlašić javno objavio prisnu fotku s mlađahnom ljepoticom
Intervju s Ivančicom Pahor
''nakon niza pretraga...''
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Aco Pejović usred koncerta otkrio je spol bebe jednom paru iz publike
"Molimo te, reci nam..."
Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!
Pogledajte ostale nastupe Bogdana Beočanina iz Supertalenta
slažete li se sa žirijem?
Pogledajte što na Instagramu objavljuje mladić iz Supertalenta čiji je nastup pokrenuo goruću raspravu!
Policija se oglasila o časnoj sestri: Lagala je, slijedi joj kaznena prijava!
lažna prijava
Policija prijavila časnu sestru: Lagala je, sama se ozlijedila nožem!
Forum nekretnina: Prodaja pada, očekuje se smanjenje cijena kvadrata
Tržište nekretnina
Očekuje se pad cijena stanova! Jedna kategorija posebno gubi na vrijednosti
Tajni dokument: Rusija planira ekološku katastrofu u Hersonu, posljedice će osjetiti zemlje EU
žele ga sravniti sa zemljom
Presretnut tajni vojni dokument: Rusi pripremaju katastrofu, a sve će se odraziti na zemlje NATO-a
show
zdravlje
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Važno za žene u rizičnoj skupini
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
Uključujući i ribu
Koje meso ima najviše proteina? Pogledajte tablicu
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Jao…
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Dosta im je turista: Htjela se snimiti sa slonom pa vrlo brzo požalila
Bliski susret
Dosta im je turista: Htjela se snimiti sa slonom pa vrlo brzo požalila
tech
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Uspješan presretač
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Netflix najavio veliku promjenu: Ovo se mnogima neće svidjeti
Nema više…
Netflix najavio veliku promjenu: Ovo se mnogima neće svidjeti
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
Mnogi nisu svjesni
Otkrivena skrivena kombinacija koja ubrzava starenje mozga i povećava rizik od Alzheimerove bolesti
sport
Dinamo prijavio Carevića delegatu! Modri tvrde da je Carević prešao granicu
Slijedi li kazna?
Dinamo prijavio Carevića! Modri tvrde da je trener Gorice prešao granicu
Veliki transfer na vidiku: Hajdukov biser prihvatio ponudu velikana, evo što traže Splićani
potvrdio insajder
Veliki transfer na vidiku: Hajdukov biser prihvatio ponudu velikana, evo što traže Splićani
Legenda se bori za život, hitno mu treba 300 tisuća eura: "Jako smo zabrinuti"
Krenula velika akcija
Legenda se bori za život, hitno treba 300 tisuća eura: "Jako smo zabrinuti"
tv
Skrivena sudbina: Mehmet ne može vjerovati što se Efeu dogodilo
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Mehmet ne može vjerovati što se Efeu dogodilo
MasterChef: Renata izjavila oštre riječi za Otta! "On je jako zločest! To je problem!"
ZANIMLJIVO!
Renata izjavila oštre riječi za Otta! "On je jako zločest! To je problem!"
MasterChef: Izgovori ili realnost? Otto možda nije razumio zadatak, ali je zato shvatio da odlaze u stres test!
CRVENI IZGUBILI
Izgovori ili realnost? Otto možda nije razumio zadatak, ali je zato shvatio da odlaze u stres test!
putovanja
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
Na sjeveru Italije: Trentino plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Primamljiva ponuda
Na predivni sjever: Italija vam plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Recept za rimske njoke: Savršeni prilog dostojan svečanog ručka
Bolji od običnih?
Recept za rimske njoke: Savršeni prilog dostojan svečanog ručka
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Ovo je 9 najvećih pogrešaka na poslovnim zabavama — i kako ih izbjeći
Biznis bonton
Ovo je 9 najvećih pogrešaka na poslovnim zabavama — i kako ih izbjeći
lifestyle
Parfemi koji se na koži osjete satima
ISPLATIVA KUPOVINA
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
Bloomova kombinacija u košulji i čizmicama od brušene kože
I fine čizmice
Nova kombinacija dokazuje da Bloom izrasta u pravog malog gospodina
Jennifer Aniston u bijelim tenisicama i širokim trapericama
Kraljica jednostavnosti
Jennifer Aniston: Street style kombinacija koju jednako obožavaju njujorške i zagrebačke ulice
sve
