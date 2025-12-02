''Ja sam mislila da ste ista osoba...'' Zvijezde Kumova nasmijale gledatelje novim videom

Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz nasmijale su fanove novim videom u kojem su pokušale riješiti zbrku nastalu zbog njihove sličnosti.

Zvijezde serije ''Kumovi'' Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz na društvenim mrežama konačno su razjasnile pravu zbrku koja je nastala oko njihovog izgleda.

Godinama ih ljudi zamjenjuju na ulici, u kazalištu, u komentarima na društvenim mrežama, a čak se i njihove kolege ponekad zabune

Ecija Ojdanić i Daria Lorenci Flatz - 2 Foto: Instagram

Daria Lorenci Flatz Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ecija Ojdanić Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Upravo zato su glumice odlučile tome stati na kraj na što zabavniji način: snimile su zajednički video u kojem, uz dozu autoironije i duhovite situacije iz svakodnevice, pokušavaju pojasniti tko je tko.

''Eto da jednom zauvijek riješimo dilemu koja je koja. A jedino što nam je stvarno skroz isto su podočnjaci. Al nek je svo zlo s tim...'', napisale su u opisu.

Ipak, čini se da su neke gledatelje time samo još više zbunile.

''Sada mi je još manje jasno'', ''Cijelo vrijeme sam mislila da je to ista osoba'', ''Moj mozak ovo ne može procesuirati'', ''Jeste li vi možda sestre?'', ''Super ste cure'', ''Najljepše glumice'', samo su neki od komentara ispod videa.

Tko je Ecija?

Ecija Ojdanić je hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, rođena 1974. godine u Drnišu. Poznata je po brojnim ulogama u domaćim serijama, filmovima i kazališnim predstavama, a osobito kao osnivačica i ravnateljica Kazališta Moruzgva, jedne od najaktivnijih nezavisnih kazališnih kuća u Hrvatskoj.

U ''Kumovima'' ju gledamo kao Mirjanu Bogdan.

Ecija Ojdanić na Instagramu - 3 Foto: Ecija Ojdanić/Instagram

Tko je Daria?

Daria Lorenci Flatz je jedna od najistaknutijih hrvatskih kazališnih i filmskih glumica srednje generacije. Rođena je 1976. godine u Sarajevu, a tijekom rata preselila se u Zagreb, gdje je završila Akademiju dramske umjetnosti i izgradila iznimno bogatu karijeru.

U ''Kumovima'' ju gledamo kao Jadranku Macan.

Daria Lorenci Flatz u Sloveniji - 5 Foto: Daria Lorenci Flatz/Instagram

