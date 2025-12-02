Preminuo je otac Mirele Holy: ''Bila sam sretna što sam tvoja kći...''

Saborska zastupnica Mirela Holy na društvenim je mrežama objavila da joj je preminuo otac Boris Holy.

Tužna vijest utihnula je dom naše političarke Mirele Holy.

Na društvenim mrežama objavila je da je preminuo njen otac Boris Holy.

Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX

"Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći", napisala je uz fotografiju svog oca.

Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći ♥️ pic.twitter.com/7w1JfPw9er — Mirela Holy (@mirela_holy) December 1, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Ana Rucner o vezi i partneru: ''Reći ću vrlo iskreno, dalje idem sama...''

U komentarima su joj brojni pratitelji izrazili sućut, a među njima i Jadranka Kosor.

Galerija 18 18 18 18 18

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga 22-godišnjeg junaka Dinama? Bivša je hrvatska misica, a ljubav je brzo planula

Pogledaji ovo Celebrity Nakon borbe s rakom dobio novu dijagnozu: Zvijezda Pune kuće otkrila šokantnu vijest