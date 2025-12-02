Preminuo je otac Mirele Holy: ''Bila sam sretna što sam tvoja kći...''

Saborska zastupnica Mirela Holy na društvenim je mrežama objavila da joj je preminuo otac Boris Holy.
Na društvenim mrežama objavila je da je preminuo njen otac Boris Holy.
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
"Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice, počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći", napisala je uz fotografiju svog oca.
Život je pun rastanaka, no najteži su rastanci od roditelja koji su naše utočište i stijena. Dragi i dobri moj tatice počivaj u miru, bila sam sretna što sam tvoja kći ♥️ pic.twitter.com/7w1JfPw9er— Mirela Holy (@mirela_holy) December 1, 2025
U komentarima su joj brojni pratitelji izrazili sućut, a među njima i Jadranka Kosor.
