Neobičan kišobran Mirele Holy bio je savršen akcent za njezin outfit!

Mirela Holy snimljena je na špici u crnom outfitu, a najviše pažnje privukao je njezin neobičan kišobran.
Bivša političarka i modna ikona Mirela Holy snimljena je ove subote na zagrebačkoj špici, gdje je i u snježnim uvjetima pokazala svoju prepoznatljivu estetiku.
Odjevena u potpuno crni outfit s dominantnim kožnim kaputom, visokim čizmama i crnim modnim dodacima, Holy je još jednom potvrdila da dosljedno njeguje svoj specifičan stil. No, ono što je posebno privuklo pažnju prolaznika i fotografa bio je kišobran.
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Crni kišobran s šiljastim rubovima unio je dozu neobičnosti i umjetničkog dojma u cijeli izgled.
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Osim Mirele, veliku pažnju privukla je i Hana Hadžiavdagić, koja se u prijateljskom raspoloženju fotografirala s prolaznicima. Više pogledajte OVDJE.
