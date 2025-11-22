Neobičan kišobran Mirele Holy bio je savršen akcent za njezin outfit!

Mirela Holy snimljena je na špici u crnom outfitu, a najviše pažnje privukao je njezin neobičan kišobran.

Bivša političarka i modna ikona Mirela Holy snimljena je ove subote na zagrebačkoj špici, gdje je i u snježnim uvjetima pokazala svoju prepoznatljivu estetiku.

Odjevena u potpuno crni outfit s dominantnim kožnim kaputom, visokim čizmama i crnim modnim dodacima, Holy je još jednom potvrdila da dosljedno njeguje svoj specifičan stil. No, ono što je posebno privuklo pažnju prolaznika i fotografa bio je kišobran.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Crni kišobran s šiljastim rubovima unio je dozu neobičnosti i umjetničkog dojma u cijeli izgled.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Osim Mirele, veliku pažnju privukla je i Hana Hadžiavdagić, koja se u prijateljskom raspoloženju fotografirala s prolaznicima. Više pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte koga su još od poznatih Hrvata fotografi snimili na špici.

