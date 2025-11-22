Pogledajte prvi susret direktora Miss Universe i Meksikanke nakon proglašenja, ranije su imali sukob

Nakon osvajanja titule Miss Universe Fatimi Bosch iz Meksika osobno je čestitao direktor Nawat Itsaragrisil, s kojim je prethodno imala ozbiljan sukob.

Nakon što je Fatima Bosch ponijela titulu Miss Universe 2025., nova svjetska ljepotica iz Meksika doživjela je trenutak koji su mnogi s nestrpljenjem iščekivali.

Naime, na pozornici joj je osobno došao čestitati direktor natjecanja Nawat Itsaragrisil, s kojim je ranije imala nesuglasice.

Fatima Bosch i direktor Miss Universe Foto: Screenshot/Instagram

Drama je počela kada je Nawat nazvao meksičku predstavnicu glupom, a kasnije se javno i u suzama ispričao nakon incidenta, zbog kojeg su gotovo sve natjecateljice stale uz 23-godišnju Fatimu.

Pogledaji ovo Celebrity Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!

Na videu, koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako se Miss Meksika i direktor organizacije Miss Universe rukuju neposredno nakon proglašenja pobjednice. Iako je pozdrav bio srdačan, mnogi su primijetili suzdržan ton u komunikaciji.

"Vidi se da se suzdržavaju", "Ovo je presmiješno!", "Nawat se smije kao da ništa nije bilo", pisali su korisnici.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas zavodnik koji je krao srca milenijalki? Podijelio je veliku novost

Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Podsjećamo, cijeli incident dogodio se nakon što je Bosch izdvojena iz grupe natjecateljica koje nisu snimile video za društvene mreže uz izliku kako prvo mora provjeriti s meksičkom direkcijom. Na prvom sastanku poslije toga Itsaragrisil je izdvojio Bosch iz grupe natjecateljica i u verbalnom obračunu izustio riječ "dummy" (glupača) i zatražio osiguranje da je izbaci, nakon čega su sve ostale natjecateljice i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig, dignule i izašle iz sale.

Nawat Itsaragrisil - 3 Foto: YouTube Screenshot

Nawat Itsaragrisil - 1 Foto: YouTube Screenshot

Galerija 12 12 12 12 12

Više o cijeloj drami pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Znate li čije su ovo kćeri? Otac im je glazbena legenda, a obje sestre su vrlo uspješne!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Misica Laura o trenutku s natjecanja koji će pamtiti zauvijek: "Moje lice otkriva istinu..."

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle otkrila intiman blagdanski ritual s djecom!