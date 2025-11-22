Pogledajte prvi susret direktora Miss Universe i Meksikanke nakon proglašenja, ranije su imali sukob

Nakon osvajanja titule Miss Universe Fatimi Bosch iz Meksika osobno je čestitao direktor Nawat Itsaragrisil, s kojim je prethodno imala ozbiljan sukob.
Naime, na pozornici joj je osobno došao čestitati direktor natjecanja Nawat Itsaragrisil, s kojim je ranije imala nesuglasice.
Fatima Bosch i direktor Miss Universe Foto: Screenshot/Instagram
Drama je počela kada je Nawat nazvao meksičku predstavnicu glupom, a kasnije se javno i u suzama ispričao nakon incidenta, zbog kojeg su gotovo sve natjecateljice stale uz 23-godišnju Fatimu.
Na videu, koji se brzo proširio društvenim mrežama, vidi se kako se Miss Meksika i direktor organizacije Miss Universe rukuju neposredno nakon proglašenja pobjednice. Iako je pozdrav bio srdačan, mnogi su primijetili suzdržan ton u komunikaciji.
"Vidi se da se suzdržavaju", "Ovo je presmiješno!", "Nawat se smije kao da ništa nije bilo", pisali su korisnici.
Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp
Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp
Podsjećamo, cijeli incident dogodio se nakon što je Bosch izdvojena iz grupe natjecateljica koje nisu snimile video za društvene mreže uz izliku kako prvo mora provjeriti s meksičkom direkcijom. Na prvom sastanku poslije toga Itsaragrisil je izdvojio Bosch iz grupe natjecateljica i u verbalnom obračunu izustio riječ "dummy" (glupača) i zatražio osiguranje da je izbaci, nakon čega su sve ostale natjecateljice i aktualna Miss Universe, Dankinja Victoria Kjær Theilvig, dignule i izašle iz sale.
Nawat Itsaragrisil - 3 Foto: YouTube Screenshot
Nawat Itsaragrisil - 1 Foto: YouTube Screenshot
