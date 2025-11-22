Znate li čije su ovo kćeri? Otac im je glazbena legenda, a obje sestre su vrlo uspješne!

Kćeri Bona Voxa, Eve i Jordan Hewson, zablistale su na crvenom tepihu GQ nagrada u elegantnim i odvažnim modnim izdanjima.

Na glamuroznoj dodjeli nagrada GQ Men of the Year u Londonu, posebnu pažnju privukao je sestrinski dvojac čije su lice i stil mnogima bili poznati, ali nisu odmah znali odakle.

Naime, riječ je o kćerima legendarnog pjevača U2-a, Bona Voxa.

Eve Vox i Jordan Hewson - 4 Foto: Profimedia

Eve (34) i Jordan Hewson (36) pojavile su se rame uz rame, a njihova modna izdanja bila su pravo osvježenje na crvenom tepihu. Eve je zablistala u pripijenoj bež haljini s naglašenim vezom uz nogu, koju je upotpunila prozirnim štiklama i raskošnim smeđim bundastim ogrtačem.

Jordan je pak odabrala znatno odvažniju kombinaciju – crnu haljinu bez naramenica s dubokim dekolteom i prozirnim detaljima na prednjem dijelu. Ovakav look istaknuo je njezinu figuru, ali i modnu hrabrost.

Eve Vox i Jordan Hewson - 3 Foto: Profimedia

Eve Vox i Jordan Hewson - 2 Foto: Profimedia

Obje sestre privukle su pažnju fotografa i prisutnih gostiju, a osim što izgledaju fantastično, i same su vrlo uspješne. Eve je poznata glumica, dok je Jordan aktivna kao poduzetnica i zagovornica društvenih promjena.

