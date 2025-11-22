Znate li čije su ovo kćeri? Otac im je glazbena legenda, a obje sestre su vrlo uspješne!

Kćeri Bona Voxa, Eve i Jordan Hewson, zablistale su na crvenom tepihu GQ nagrada u elegantnim i odvažnim modnim izdanjima.
Na glamuroznoj dodjeli nagrada GQ Men of the Year u Londonu, posebnu pažnju privukao je sestrinski dvojac čije su lice i stil mnogima bili poznati, ali nisu odmah znali odakle.3 vijesti o kojima se priča morao upozoriti Thompson bio prisiljen zaustaviti koncert! "Molim vas, nemojte to raditi" morala nastaviti dalje Iznenadni gaf! Proširio se video naše misice, ovako se snašla u neočekivanoj situaciji "možete zamisliti šok..." Lana Jurčević iznenadila objavom: "Svima smo lagali..."
Naime, riječ je o kćerima legendarnog pjevača U2-a, Bona Voxa.
Eve Vox i Jordan Hewson - 4 Foto: Profimedia
Eve (34) i Jordan Hewson (36) pojavile su se rame uz rame, a njihova modna izdanja bila su pravo osvježenje na crvenom tepihu. Eve je zablistala u pripijenoj bež haljini s naglašenim vezom uz nogu, koju je upotpunila prozirnim štiklama i raskošnim smeđim bundastim ogrtačem.
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas zavodnik koji je krao srca milenijalki? Podijelio je veliku novost
Jordan je pak odabrala znatno odvažniju kombinaciju – crnu haljinu bez naramenica s dubokim dekolteom i prozirnim detaljima na prednjem dijelu. Ovakav look istaknuo je njezinu figuru, ali i modnu hrabrost.
Eve Vox i Jordan Hewson - 3 Foto: Profimedia
Eve Vox i Jordan Hewson - 2 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda ekipa iz omiljene serije? Neki će vas iznenaditi velikom promjenom!
Galerija 19 19 19 19 19
Obje sestre privukle su pažnju fotografa i prisutnih gostiju, a osim što izgledaju fantastično, i same su vrlo uspješne. Eve je poznata glumica, dok je Jordan aktivna kao poduzetnica i zagovornica društvenih promjena.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Misica Laura o trenutku s natjecanja koji će pamtiti zauvijek: "Moje lice otkriva istinu..."
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Meghan Markle otkrila intiman blagdanski ritual s djecom!
Pogledaji ovo Celebrity Thompson u Osijeku ispunio želju publici i otpjevao pjesmu koja nije bila na repertoaru!