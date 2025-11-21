Gdje je danas zavodnik koji je krao srca milenijalki? Podijelio je veliku novost

Jencarlos Canela došao je u centar pozornosti zahvaljujući seriji "Anđeo i vrag", no od tada se uvelike promijenio.

Mnogi ljubitelji latinoameričkih telenovela će se rado sjetiti serija "Anđeo i vrag" koja se emitirala i u Hrvatskoj, a brojne pripadnice ljepšeg spola pale su na zelene oči Jencarlosa Canele.

Iako ga nismo vidjeli ni u jednoj telenoveli od 2013. godine, zgodni 37-godišnji Amerikanac kubanskog porijekla ostavio je utisak na mnoge milenijalke, koje su ukrašavale sobe svojim posterima.

Jencarlos Canela - 1 Foto: YouTube Screenshot

Jencarlos Canela - 2 Foto: Afp

Rođen u Miamiju 1988., kao tinejdžer već započinje glazbenu karijeru: sa samo 12 godina postaje pjevač grupe "Boom Boom Pop". Poslije dvije godine odlučio se na solo karijeru, a paralelno s glazbom završio je umjetničku školu s odličnim uspjehom.

Od samih početaka, Canela nije bio "samo pjevač". Od 2007. godine ulazi u svijet telenovela i glume – ulogom Alfreda Freddyja Torresa u telenoveli "Pecados ajenos" na kanalu Telemundo. Istovremeno je već objavio svoj prvi studijski album "Búscame", čime potvrđuje da za njega više nema podjele između glazbe i glume.

Jencarlos Canela - 4 Foto: Afp

Jencarlos Canela - 3 Foto: Afp

U glumi je ubrzo preuzima glavne uloge – 2009. glumi glavnog muškarca u telenoveli "Anđeo i vrag" (Más sabe el diablo) kao Ángel Salvador / El Diablo. U isto vrijeme glazba prati: singl "Amor Quédate" iz albuma Búscame bio je tema za tu telenovelu.

Daljnji glazbeni album "Un Nuevo Día" izlazi 2011., a u glumi iste godine igra u uspješnoj telenoveli "Mi corazón insiste … en Lola Volcán". Tih godina Canela je uspješno igrao na dva fronta, razvijavši paralelno pjevačku i glumačku karijeru.

Jencarlos Canela - 3 Foto: YouTube Screenshot

Jencarlos Canela - 4 Foto: Profimedia

Zadnju telenovelu snimio je 2013. (Pasion prohibida), a od tad ga se moglo gledati u satiričnoj seriji Eve Longorije "Telenovela" i nekoliko Netflixovih projekata.

Tijekom snimanja serije "Anđeo i vrag", upoznao je 11 godina stariju Gaby Espino, u koju se zaljubio i započeo vezu. Godine 2012. su dobili sina, no par je prekinuo 2014. godine. Kasnije ga se povezivalo s Miss Universe Portorika 2017. Danyeshkom Hernández, ali sreću je pronašao u Oliviji Elliott, koju je zaprosio prije nekoliko dana. Na zarukama mu je čestitala i Espino, poručivši kako im želi sreću u novoj etapi života i kako ih voli mnogo.

Jencarlos Canela - 3 Foto: Profimedia

Jencarlos Canela - 1 Foto: Afp

Jencarlos Canela je primjer umjetnika koji je uspješno balansirao karijeru u glazbi i glumi, od tinejdžerskih dana do odraslog doba, bez da se jedno isključivo nadvladalo drugo. Iako danas nije aktivan kao što je to bilo ranije, energiju je usmjerio prema drugim aktivnostima.

