Naš influencer zbog preuređenja kuće morao se odvažiti za ovaj potez: ''Teška srca, ali...''

Marco Cuccurin pokazao je rezultate čišćenja kuće koju uređuje za svoju baku, a u sklopu toga nastradala je i vinova loza.

Naš influencer Marco Cuccurin posljednjih mjeseci odlučio se na novi pothvat – čišćenje kuće bake i djeda (none i nona) u Istri. Kako je pokazao u ranijim videima, kuća je bila dosta zapuštena, a najteži dio bilo je čišćenje garaže prepune otpada.

U najnovijem videu Cuccurin je uređivao dio dvorišta prije dolaska teških strojeva, zbog čega je morao odrezati vinovu lozu i kivi, koji su se proširili i na strujne kablove, a popeo se i na tavan, na kojem, kako je otkrio, nije uređivano 20 godina.

"Teška srca, ali morali smo odrezati svo ovo zelenilo. Dakle svu ovu nadstrešnicu vinove loze i kivija. I znam da ćete mi svi u komentarima pisati 'Joj, Marco, šteta tog zelenila, zašto to mičeš', ali odgovor je poprilično jednostavan. Za iduću fazu radova trebat će nam bager, trebat ćemo ući u kuću, postaviti novu betonsku ploču, probijati vrata za nekakve staklene stijene i nažalost te loze je bilo poprilično previše i smetala bi nam", poručio je Marco, kojeg je u postupku čišćenja posjetila i bubamara, koju je on vidio kao znak od svoje majke.

Drugi dan dao je odrezati sve željezne stupove koji su držali konstrukciju vinove loze, a u pomoć su mu pristigli i majstori, koji su ujedno odnijeli i dio smeća. Jedan od težih dijelova bilo je popeti se na tavan, za koji je otkrio kako ga nitko nije uređivao 20 godina.

"Na moju sreću, nije bilo ničeg. Zapravo, da budem precizniji, očekivao sam puno smeća, pa sam bio sretan što nema ničeg, da na barem jednom dijelu ne moram čistiti sve", ispričao je naš influencer, koji jedino što je napravio na tavanu jest da je skinuo osinjak i uništio stršljene.

Vinova loza, koju mnogi stanovnici hrvatske obale sade kao nadstrešicu uz kuću, stvorila mu je probleme jer se previše raširila, zbog čega se morao popeti na krov kuće.

"Dodatan problem za ovu vinovu lozu bio je to što se toliko jako popela da je otišla gore na krov strujnih instalacija, a to nikako nije bilo sigurno, tako da sam se popeo i jedan dio odrezao", riječi su Marca, koji je ipak jedan dio ostavio na kutku.

U stanci od čišćenja odlučio se i na odlazak na plažu unatoč lošem vremenu.

Na koncu pokazao je rezultate čišćenja i objasnio kako više nema nagomilanog otpada i prašine, zbog čega se njegova nona mogla sjesti u vrt, a u komentarima je otkrio i kako će zvati profesionalnu ekipu koja će ukloniti azbestne ploče iz dvorišta.

