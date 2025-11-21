Pretraži
''znam da ćete mi svi reći...''

Naš influencer zbog preuređenja kuće morao se odvažiti za ovaj potez: ''Teška srca, ali...''

Piše E.G., Danas @ 12:06 Celebrity komentari
Marco Cuccurin - 5 Marco Cuccurin - 5 Foto: TikTok Screenshot

Marco Cuccurin pokazao je rezultate čišćenja kuće koju uređuje za svoju baku, a u sklopu toga nastradala je i vinova loza.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ne prestaju kritike na račun Miss Universe Fatime Bosch
teške optužbe
Nema kraja skandalima na Miss Universe: Pobjedu Meksikanke popratili zvižduci i prosvjedi
Valentina Walme podijelila preslatke fotografije s kćerkicom Lily
uljepšala dan svima
Preslatke fotke: Naša plesačica pozirala s nedavno rođenom kćerkicom
Jakov Jozinović objavio je spot za novi singl ''Polje ruža''
''polje ruža''
Ovo se dugo čekalo: Jakov Jozinović objavio svoju prvu pjesmu, pogledajte spot!
Rumer Willis otkrila kako je njen otac Bruce Willis
''još uvijek vidim...''
Kći Brucea Willisa podijelila nove informacije o njegovu zdravlju: ''Mogu osjetiti njegovu ljubav''
Marco Cuccurin pokazao napredak uređenje kuće
''znam da ćete mi svi reći...''
Naš influencer zbog preuređenja kuće morao se odvažiti za ovaj potez: ''Teška srca, ali...''
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Tko je suprug Meri Goldašić Jure od kojeg se rastaje?
samozatajni jure
Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Franka Batelić podijelila preslatki trenutak između kćerkice i Vedrana Ćorluke
''Kad je on tu...'''
Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice
Je li Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na izboru za Miss Universe?
recite nam u anketi!
Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
reagirala policija
Evakuirana škola u Zagrebu, roditelji dobili obavijest: "Rekli su da djecu pošaljemo kući, ne znamo što se događa..."
Starica uhićena u bjelovarskoj bolnici
Priča s tužnom pozadinom
Vijest o uhićenju bake (82) uznemirila je Hrvatsku: "Situacija je postala neizdrživa..."
Stigla promjena vremena, snijeg pada u dijelovima Hrvatske
Hrvatska pod snijegom
FOTO Hrvatska na udaru snježnog kaosa! Snijeg već pada, pogledajte gdje će ga biti najviše
show
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Doris Dragović o novom albumu, svom starom hitu koji je postao nova himna nogometaša Hajduka, ali i operaciji kojoj se nedavno podvrgnula
''doktor je odlučio što treba''
Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...''
Je li Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na izboru za Miss Universe?
recite nam u anketi!
Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss?
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
Jedan od najsmrtonosnijih tumora
Rak jetre: Uzrok, simptomi, liječenje, prognoza – sve je tu!
zabava
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Urnebesno
Svi se sprdaju s nastupom Miss Norveške, no ovaj je meme najbolji
Ovakvo prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
Zanimljivo rješenje
Ovakvog prijevoza ima samo u Hrvatskoj! Pogledajte kako je osigurao teret
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
Nezgodno
U moru nepropisnog parkinga ovo je kralj! Scena iz Splita nasmijala domaću publiku
tech
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Sad je potrebno iskopavati
Jesmo li pronašli izgubljenu Atlantidu? Ovaj istraživač tvrdi da zna gdje je
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
Startaj Hrvatska 2025.
Brat i sestra Habada ostaju u Slavoniji, uzgajaju lješnjak i stvaraju vrhunske proizvode!
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
Sad znamo i to
NASA-ino superračunalo provelo 400.000 simulacija i sve upućuju na istu godinu u kojoj će Zemlja biti uništena
sport
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
KANADSKI BREND
Reprezentacija dobila novog sponzora: Možda ste za njega čuli, ali malo vas si je nešto njegovo priuštilo
Tužna vijest iz Njemačke: Umro Dieter Herzog
Počivao u miru
Tužna vijest iz Njemačke: Umro član sjajne generacije koja je osvojila SP
Tužna vijest pogodila obitelj Realove legende, sinovi su shrvani: "Zauvijek ćemo te pamtiti"
Prerani odlazak
Tragedija u projektu Realove legende, njegovi sinovi su shrvani: "Zauvijek ćemo te pamtiti"
tv
MasterChef: "Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
NAPUSTIO NATJECANJE
"Najbrži" kandidat MasterChefa iskreno progovorio: "Napravio sam glupost!"
MasterChef: MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
KRAJ AVANTURE
MasterChef napušta Ivan Capan! Renata zaplakala: "On je bio moja tableta za smirenje"
U dobru i zlu: Saznali su istinu i nisu nimalo sretni njegovim postupkom
U DOBRU I ZLU
Saznali su istinu i nisu nimalo sretni njegovim postupkom
putovanja
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Beton i hrđa
Tragovi JNA-a u prekrasnoj Boki: Napušten tunel za podmornice Rose
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
Izbacite s jelovnika
Nemojte ih jesti zimi: 7 namirnica koje trebamo izbjegavati na kraju godine
novac
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Preuzeli Katran
Krenuli su iz Splita i iz distribucije prešli u proizvodnju, a sada najavljuju i pogon pored Zagreba
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
Grad koji ubija
Nije više za život: Smrtonosno zagađenje u metropoli godišnje odnese više od 17.000 života
lifestyle
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
Bojana Gregorić Vejzović u trapericama širokih nogavica i sivom kaputu
Lako se kopira
Bojana Gregorić Vejzović: Tako obična kombinacija koja izgleda vrhunski, ne trebaju joj nikakvi dodaci
Lejla Filipović u čizmama s chunky potplatom i trapericama 2025.
Tople, a šik
Ove čizme savršen su par podvrnutim trapericama, a nosi ih i Lejla Filipović
sve
Tko je nova Miss Universe Fatima Bosch?
odnijela pobjedu
Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović u crvenoj večernoj haljini brenda Leila Design
Spektakularno izdanje
Za ovakvu divu crvena je jedini izbor: Naša Miss Universe opčinila pozornicu stavom i ljepotom
"Ajme majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
Zamke za turiste?
"Ajme, majko, ovamo se nikad neću vratiti": Popularne destinacije koje su najviše razočarale putnike
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene