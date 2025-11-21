Hrvati razočarani plasmanom naše Laure: ''Nepravda, zakulisne igre...''

Nova Miss Universe nije oduševila sve gledatelje, u komentarima su brojni razočarani pobjednicom.

Odabrana je nova Miss Universe, a pobjedu je odnijela Meksikanka Fatima Bosch.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Naša predstavnica Laura Gnjatović bila je mnogima favorit za pobjedu, a plasirala se u top 30 te je tako Hrvatska ostala bez krune.

Zbog toga su razočarani brojni gledatelji.

''Po meni je trebala biti u top 4'', ''Nepravda prema našoj Lauri'', ''I dalje si najljepša u EU'', ''Ma Laura je top, imala je sve što jedna predstavnica treba imati'', ''Mogla je biti prva...'' neki su od komentara ispod objavljenih članaka na našim društvenim mrežama.

Miss Universe Meksika Foto: Afp

A gledatelje nije baš oduševila ni nova Miss Universe, Fatima.

''Je l' ovo za*ebancija?'', ''Pa ni lj od ljepote'', ''Ovo je skroz namješteno'', ''Razočarana sam!'', ''Netko je ovo masno potplatio'', ''Katastrofa, zakulisne igre'', ''Užas, namještaljka'', ''Od skandala do pobjede, naravno'', neki su od komentara.

Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp

Ipak, ima i komentara koji su zadovoljni misicom.

Miss Meksika Foto: Afp

''Lijepa je djevojka, zaslužila je'', ''Svojim je stavom dokazala da se može'', ''Cura je stvarno prekrasna'', pišu u komentarima.

Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora, više čitajte OVDJE.

Naša Laura javila se nakon izbora, što je poručila pogledajte OVDJE.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

