Hrvati razočarani plasmanom naše Laure: ''Nepravda, zakulisne igre...''

Nova Miss Universe nije oduševila sve gledatelje, u komentarima su brojni razočarani pobjednicom.
Odabrana je nova Miss Universe, a pobjedu je odnijela Meksikanka Fatima Bosch.
Naša predstavnica Laura Gnjatović bila je mnogima favorit za pobjedu, a plasirala se u top 30 te je tako Hrvatska ostala bez krune.
Zbog toga su razočarani brojni gledatelji.
''Po meni je trebala biti u top 4'', ''Nepravda prema našoj Lauri'', ''I dalje si najljepša u EU'', ''Ma Laura je top, imala je sve što jedna predstavnica treba imati'', ''Mogla je biti prva...'' neki su od komentara ispod objavljenih članaka na našim društvenim mrežama.
A gledatelje nije baš oduševila ni nova Miss Universe, Fatima.
''Je l' ovo za*ebancija?'', ''Pa ni lj od ljepote'', ''Ovo je skroz namješteno'', ''Razočarana sam!'', ''Netko je ovo masno potplatio'', ''Katastrofa, zakulisne igre'', ''Užas, namještaljka'', ''Od skandala do pobjede, naravno'', neki su od komentara.
Ipak, ima i komentara koji su zadovoljni misicom.
''Lijepa je djevojka, zaslužila je'', ''Svojim je stavom dokazala da se može'', ''Cura je stvarno prekrasna'', pišu u komentarima.
