Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12, Hrvatska ostaje bez titule Miss Universe

Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12 na izboru za Miss Universe u Tajlandu.

Noćas se održalo finale izbora za Miss Universe u Tajlandu, a iako je hrvatska predstavnica Laura Gnjatović bila jedna od favoritkinja za pobjedu, Hrvatska ostaje bez krune.

Naime, na početku finala proglašeno je top 30 natjecateljica gdje je pročitana i naša Laura. Ovih 30 djevojaka potom se predstavilo u badićima, a Laura je prošetala u tamno plavom badiću sa zlatnim detaljima i osmijehom očarala gledatelje.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Miss Universe - 7 Foto: Afp

Slijedilo je čitanje top 12 natjecateljica, no u taj krug naša predstavnica nije prošla.

U večernjim haljinama potom su se predstavile predstavnice Čilea, Kolumbije, Kube, Guadalupa, Meksika, Portorika, Venezuele, Kine, Filipina, Tajlanda, Malte i Obale Bjelokosti.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

U samu završnicu prošlo je top 5 djevojaka: Tajland, Filipini, Venezuela, Meksiko, Obala Bjelokosti.

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Pred njima je bio dotad najteži zadatak večeri. Svaka od njih morala je odgovoriti na dva pitanja.

Prva je odgovarala Miss Tajlanda.

"Ako osvojiš titulu i dobiješ priliku govoriti u UN-u, o kojem globalnom problemu bi govorila i zašto?", pitao ju je sudac.

Miss Tajlanda Foto: Afp

"Odabrala bih temu jednakosti žena jer mislim da svi zaslužujemo jednako poštovanje", rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet

Druga je bila Miss Filipina.

"Čime ćeš doprinijeti čovječanstvu?", pitali su je. "Želim govoriti o siromaštvu, odrasla sam u siromaštvu, ja sam uspjela jer sam bila marljiva i uporna", odgovorila je.

Miss Universe Filipina Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"

Treća Miss Venezuele.

"U svijetu u kojem kulturalne razlike mogu razdvojiti ljude, kako ćeš koristiti svoju platformu da potakneš empatiju i razumijevanje među različitim ljudima?", glasilo je pitanje na koje je odgovorila spominjući svoje ranije projekte s djecom koja su, smatra, budućnost.

Miss Universe Venezuele Foto: Afp

Četvrta je odgovor dala Miss Meksika.

"Koji su izazovi za ženu u 2025. i kako bi iskoristila titulu da stvoriš sigurno okruženje za žene diljem svijeta?", glasilo je pitanje. "Govorit ću za druge kao Miss Universe, tu smo da izazovemo promjenu. Mi smo žene, velike žene i tu smo da stvaramo povijest", rekla je.

Miss Universe Meksika Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"

Peta je odgovarala Obala Bjelokosti.

"Koje emocionalne vještine misliš da bismo trebali učiti djecu u školama?", glasilo je pitanje. "Mislim da ih moramo učiti da vole sebe", rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Sin Halida Bešlića dirnuo porukom za očev rođendan: "Nemoj se ljutiti na nas, ali..."

Na kraju je svih pet natjecateljica dobilo isto pitanje, ali nosile su slušalice da ne čuju odgovore konkurentica.

"Ako osvojiš titulu, kako ćeš je iskoristiti da osnažiš djevojke", glasilo je pitanje?

''Kao Miss Universe, reći ću im, vjerujte u moć svoje autentičnosti. Vjerujte u sebe, vaši snovi su važni, vaše srce je važno. I nikada ne dopustite nikome da vas navede da posumnjate u svoju vrijednost, jer vi ste sve. I vi ste moćni i vaš glas se mora čuti. Hvala vam'', rekla je Miss Meksika, koja je odnijela pobjedu.

Je li naša Laura Gnjatović trebala proći u top 12 na svjetskom izboru za Miss? Recite nam u anketi OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Sin Halida Bešlića dirnuo porukom za očev rođendan: "Nemoj se ljutiti na nas, ali..."

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Laura Gnjatović javila se uživo prije finala i pokazala kako teku zadnje pripreme!