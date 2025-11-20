Sin Halida Bešlića dirnuo porukom za očev rođendan: "Nemoj se ljutiti na nas, ali..."

Na rođendan Halida Bešlića, njegov sin Dino dirljivo mu je odao počast emotivnom porukom i okupljanjem obitelji na grobu.

Na današnji dan rođen je Halid Bešlić, legendarni pjevač čiji je glas obilježio glazbenu scenu regije.

Njegov sin Dino, emotivnom porukom na Instagramu obilježio je 72. rođendan voljenog oca, čiji je prerani odlazak obilježio glazbenu scenu zauvijek.

"Tata, danas bi napunio 72. godine. Znam da ga nisi nikad volio slaviti, ali mi smo ti danas nešto malo organizirali. Nemoj se ljutiti na nas, volimo te puno", napisao je Dino.

Dino Bešlić na Instagramu Foto: Dino Bešlić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kaos uoči finala: Predsjednica Miss Universe odbora napustila žiri!

Obitelj i bliski prijatelji okupili su se na Halidovom grobu, gdje su u miru odali počast, prisjetili se dragih uspomena i proučili Fatihu. Među okupljenima su bili i glazbenikova supruga Sejda, koja se po prvi put pojavila u javnosti nakon njegove smrti, sin Dino sa svojim djetetom te Halidovi dugogodišnji prijatelji i kolege poput Emira Hadžihafizbegovića, Enesa Begovića, Nazifa Gljive i Samira Kadirića.

Pogledaji ovo Celebrity Ne krije ponos! Naš nogometni reprezentativac se pohvalio uspjehom svoje zaručnice

Dino Bešlić na očevom grobu - 1 Foto: Facebook

Dino Bešlić na očevom grobu - 4 Foto: Facebook

Dino Bešlić oduvijek je s ponosom govorio o roditeljima, ističući koliko su mu bili oslonac u životu. Iako se nikada nije odlučio za glazbeni put, njegov odnos s Halidom bio je pun razumijevanja i bliskosti.

Dino Bešlić, Halid Bešlić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Pa ja sam popularniji od mog babe! Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele pričati sa mnom, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio estrade. Djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda", rekao je Dino u intervjuu za Express.

Dino Bešlić na pogrebu oca - 1 Foto: Duje Klaric / CROPIX

Regija se s tugom prisjeća Halida Bešlića: Njegov odlazak slomio je milijune koji su ga voljeli

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša Miss Universe obratila se Hrvatskoj uoči velikog finala: "Nemate pojma koliko sam..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Viktorija Rađa javila se iz toplijeg kraja, no svu pažnju ukrala je fotka sa suprugom Dinom!

Pogledaji ovo Celebrity Obitelj Rakitić ima velik razlog za slavlje, lijepa Raquel sve je otkrila fotkama