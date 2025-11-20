Kaos uoči finala: Predsjednica Miss Universe odbora napustila žiri!

Predsjednica selekcijskog odbora Miss Universe postala je treća sutkinja koja je napustila izbor.
Svega je par sati do finala 74. izbora za Miss Universe, a skandali koji potresaju Tajland nimalo ne jenjavaju. Umjesto glamura, iščekivanja i slavlja, završnica jednog od najvećih izbora ljepote na svijetu obilježena je pravim kaosom u žiriju — jer je čak treći sudac napustio svoju ulogu u samo dva dana, piše People.
Najnoviji šok stigao je povlačenjem princeze Camilla di Borbone delle Due Sicilie, predsjednice selekcijskog odbora Miss Universea. Strani mediji su je kontaktirali, ali ona u trenutku pisanja ovog članka nije otkrila zašto je napustila žiri.
Camilla di Borbone delle Due Sicilie Foto: Profimedia
Njezina odluka stiže nakon što su se i skladatelj Omar Harfouch te proslavljeni francuski menadžer i bivši nogometaš Claude Makélélé povukli iz sudačke uloge, što je izazvalo pravu buru i niz pitanja o regularnosti natjecanja.
Podsjetimo, Harfouch se oglasio na Instagramu i izrazio je svoju "duboku zbunjenost i zabrinutost" nakon što je doznao da je formiran ''improvizirani žiri'' koji je navodno odabrao 30 finalistica još prije preliminarne večeri, što dovodi u pitanje transparentnost cijelog procesa.
Miss Universe Foto: Profimedia
O svemu su se oglasili i iz Miss Universe organizacije.
"Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska grupa nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice i da sve procjene natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole", napisali su u službenom priopćenju, dodavši kako s poštovanjem prihvaćaju Harfouchovo povlačenje iz žirija. Isto tako, skladatelju su zabranili "korištenje, prikazivanje, referenciranje ili povezivanje s bilo kojim zaštitnim znakom Miss Universe, logotipom, titulom ili registriranim sadržajem, u bilo kojem formatu, mediju ili komunikaciji, bilo digitalnoj, pisanoj ili verbalnoj", stoji u pojašnjenju.
A kada počinje i gdje možete pratiti 74. izbor za Miss Universe, saznajte OVDJE.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 5 Foto: PR
Laura Gnjatović Foto: Instagram
