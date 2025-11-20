Ovako je izgledao doček okrunjene Anice Kovač nakon izbora za Miss svijeta prije 30 godina!

Rijetko viđene fotografije iz 1995. godine vraćaju nas u trenutak kada je Anica Martinović, danas Kovač, po povratku iz Južne Afrike doživjela euforičan doček na zagrebačkom aerodromu nakon što je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss svijeta.

Godina 1995. donijela je jedan od najsjajnijih trenutaka hrvatske modne i društvene scene.

Anica Martinović, danas Kovač, tada je osvojila titulu prve pratilje na izboru za Miss svijeta, što je najveći uspjeh hrvatske predstavnice u povijesti tog natjecanja. Njezin povratak u Hrvatsku pretvorio se u pravi mali spektakl, a rijetko viđene fotografije s tog dočeka danas bude nostalgiju i ponos.

Doček Anice Martinović 1995. - 3 Foto: Josip Bistrovic/Pixsell

Na zagrebački aerodrom stigla je okružena obitelji, novinarima, obožavateljima i prijateljima, koji su je dočekali s golemim buketima cvijeća i iskrenim emocijama. Osmijeh na licu, mladenačka karizma i jednostavnost kojima je osvojila svijet bili su jednako prisutni i pri povratku kući. Unatoč umoru od putovanja i intenzivnih dana za vrijeme natjecanja, Anica je blistala, srdačno razgovarala s okupljenima i primala čestitke.

Doček Anice Martinović 1995. - 2 Foto: Josip Bistrovic/Pixsell

Atmosfera na aerodromu bila je ispunjena ponosom kakav se rijetko viđa — Hrvatska je tada bila mlada država, još uvijek u teškim trenucima nakon Domovinskog rata, a Aničin međunarodni uspjeh mnogima je donio trenutak radosti, vedrine i osjećaja da hrvatski talent može zablistati na svjetskoj pozornici.

Doček Anice Martinović 1995. - 1 Foto: Josip Bistrovic/Pixsell

Šansu za ponavljanje takvog uspjeha Hrvatska ima i ove godine, točno 30 godina od Aničina uspjeha. Naime, noćas se održava finale izbora za Miss Universe, a među favoritkinjama za pobjedu upravo je naša predstavnica Laura Gnjatović.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Poznati na špici: Anica Kovač Foto: Josip Moler/Cropix

Anica Kovač - 2 Foto: Sasa Buric/Cropix

Anica Kovač - 1 Foto: Sasa Buric/Cropix

Anica se 2001. godine udala za nogometaša Roberta Kovača, a s njim danas ima troje djece, kćeri Leticiju i Viktoriju te sina Marka.

