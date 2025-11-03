Anica Kovač otkrila koje vrijednosti se trudila usaditi djeci: ''Da, idu nedjeljom u crkvu''

Anica Kovač majka je troje djece, a prošlog tjedna privukla je veliku pozornost kad se na izboru za Miss Hrvatske pojavila s dvjema kćerima. Letizija i Viktorija dijele s mamom odjeću te slušaju njezine modne savjete. Otkrile su nam i tko je stroži roditelj - mama Anica ili tata Robert. S nekad prvom pratiljom Miss svijeta i njezinim kćerima razgovarala je naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Šesnaestogodišnja Viktorija i dvedesetdvogodišnja Leticija u izlasku s mamom, i to nikako nije moglo proći nezapaženo.

''Ajmo reći da je ovo po prvi put da smo išle negdje u javnosti'', rekla je Anica.

Sređene od glave do pete, a tko komu daje modne savjete u ovom triu?

''Pa međusobno čak, evo danas smo se spremale i ona meni kaže daj meni ovo, ja njoj daj meni to i tako u krug'', dodala je Leticija.

Mama i kćeri odjeću rado dijele.

''Sve nosimo isto i kad kupujemo kupujemo da svi možemo nositi, Bogu hvala sve stanemo u isto'', kaže Anica.

Svjesne su Leticija i Viktorija da je njihova mama zvijezda gdje god se pojavi, ali ne obaziru se previše na to.

''Mi nju uopće ne gledamo tako već kao najbolju mamu'', izjavila je Leticija.

1995. je ponijela titulu Miss Hrvatske, a onda postala i prva pratilja Miss svijeta i po tome je i danas svi znaju.

''Prošlo je već 30 godina i ja sam pnosno išla zbog svoje zemlje Hrvatske, pa je možda se taj moj ponos još više osjetio i smatram da treba uvijek biti svoj. Tako ja isto odgajam njih da budu lijepe, dobre, poštene i na kraju krajeva da znaju odakle potječu'', govori Anica.

Mnogima je upravo Anica i nakon svih ovih godina omiljena misica.

''To čujem svako malo i da me ljudi smatraju svojom jer sam potekla iz naroda i tu se nisam promijenila, mislim da ako ti širiš i daješ ljubav drugima da to ljudi preproznaju'', govori Anica.

Kćerima i sinu od prvog dana postavila je jasne granice kad je odgoj u pitaju.

''Oni znaju od početka moj režim i taj se nije od početka promijenio niti će se promijeniti. Od mene dobivaju sve što trebaju, ali mora se znati di su granice'', govori Anica.

Najvažnije vrijednosti koje su se ona i suprug Robert trudilli usaditi djeci su:

''Ljubav prema bližnjemu to imaju, da idu nedjeljom u crkvu i ja mislim da svaka majka ako si realna želiš svojoj djeci sve dobro, mislim da smo mi sve majke tu iste. Što si usadio u njih od tako mladih nogu, ja mislim da se to tek sad vidi, ja ga osjetim i meni je samo važno da oni znaju da jednom kad odu iz kuće da se mogu uvijek vratiti'', govori Anica.

A tko je stroži roditelj - Anica ili Robert?

''Mama je cool, tata je više onako pazi na neke stvari, a mama zna ponekad reći e sad ne može, ali ja ipak izvučem'', dodaje Leticija.

Troje djece u kući znači i tri različita karaktera.

''Moja najstarija je ajmo reći najposlušnija, najmlađa je najvatrenija, Marko ipak kao sin ima svoju ulogu, meni je samo važno da su oni meni živi i zdravi, a sve drugo je vjeruj mi toliko nebitno. Ja samo mogu biti srtena što imam ovakve dvije kćerke što su mi dobre'', govori Anica.

Ima li razlike u odnosu mama-kćeri i mama-sin?

''Ne bi rekla da ima razlike, ja ju ne osjetim, jer meni oni svatko ima po sebi pravo na svoju pažnju, svoje vrijeme'', dodala je Anica.

A mamama koje imaju samo sinove, poručuje:

''Čuvaj se ti neviste!'

Ne sumnjamo da će Anica jednog dana biti dobra i punica i svekrva.

