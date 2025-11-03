Udala se sestra Borne Ćorića: Pogledajte fotografiju s vjenčanja!

Borna Ćorić na Instagramu je podijelio emotivnu fotografiju sa sestrinog vjenčanja.

Borna Ćorić (29), jedan od naših najuspješnijih tenisača, nakratko je zamijenio teniski teren elegantnim slavljem, podijelivši emotivan trenutak s pratiteljima na Instagramu.

Na objavljenoj fotografiji pozira uz sestru Brunu, koja zrači u raskošnoj bijeloj vjenčanici. Uz srce i emotikone slavlja, Borna je uz objavu kratko napisao: "Sestra".

Reakcije su ubrzo preplavile društvene mreže, a brojni fanovi iz Hrvatske i inozemstva uputili su čestitke i lijepe želje Bruni.

Njihova bliskost nije iznenađenje, a Borna je u više navrata govorio koliko mu sestra znači.

"Mislim da smo toliko povezani zbog razdvojenosti od mladih dana. Bruna je uvijek tu za mene, prije svega kako bi me saslušala. Vjeruje u mene u svakoj situaciji pa se njezini savjeti u principu temelje na tome da me podsjeti kako se trud i rad uvijek isplate," rekao je u intervjuu za Story.

Bruna je obrazovanje započela u zagrebačkoj gimnaziji, a nastavila ga na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Kasnije je stekla i magisterij na Regent’s University u Londonu, specijaliziravši menadžment. U obiteljskom timu ima važnu ulogu – Bruna, kako je Borna istaknuo, sudjeluje u svim aspektima njegove karijere, od planiranja do financija.

