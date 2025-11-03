Što se to događa?! Mladi Slavonac najavio i četvrti koncert u Beogradu!

TikTok zvijezda Jakov Jozinović rasprodao je i četvrti koncert u Sava Centru, potvrdivši svoj status glazbenog fenomena nove generacije.
Vinkovački fenomen s TikToka Jakov Jozinović ne staje s uspjesima. Nakon što je održao prvi rasprodani koncert u mts dvorani, 20-godišnja senzacija rasprodao je u rekordnom vremenu i treći koncert u Sava Centru, a sada je najavio četvrti.
"Živjet ćemo glazbu, emociju i moje pjesme i 1.4.2026. Beskrajno zahvalan. Karte u prodaji od sutra (4.11) u 12h na stranicama i prodajnim mjestima", napisao je Jakov.
Za 4000 mjesta čak 14 tisuća ljudi je stajalo u redu za kupnju ulaznice, a drugi koncert je rasprodan u manje od 20 minuta. To je nagnalo tim mladog Jakova da zakaže i četvrti koncert u Plavoj dvorani Sava Centra.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Rekord po broju rasprodanih koncerata u Sava Centru nakon obnove drži Marija Šerifović, koja je u svibnju održala ukupno osam nastupa u netom obnovljenoj dvorani. Uz nju, veliki broj rasprodanih koncerata održala je Jelena Rozga, koja je u prosincu 2024. i početkom godine imala sedam nastupa u Sava Centru. Čak 17 večeri zaredom Lepa Brena je s bendom Slatki greh osamdesetih punila dvoranu, a 1998. Zdravko Čolić je imao niz od devet rasprodanih koncerata.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Ipak, najveći broj nastupa u ovoj dvorani održao je neprikosnoveni Đorđe Balašević, koji je na pozornici Sava Centra održao 130 koncerata.
Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr
Čime je mladi Vinkovčanin zaludio regiju? Pročitajte OVDJE.
