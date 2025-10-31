Interes ne jenjava: TikTok zvijezda zakazala i treći koncert u Beogradu!

Nakon što je u petak u rekordno kratkom vremenu rasprodao drugi datum u Sava Centru, Jakov Jozinović je dodao i treći koncert u slavnoj beogradskoj dvorani.
Vinkovački fenomen s TikToka Jakov Jozinović ne staje s uspjesima. Nakon što je održao prvi rasprodani koncert u mts dvorani, 20-godišnja senzacija rasprodao je u rekordnom vremenu dva koncerta u Sava Centru.3 vijesti o kojima se priča njezine nasljednice Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik kraj jedne ere! Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Za 4000 mjesta čak 14 tisuća ljudi je stajalo u redu za kupnju ulaznice, a drugi koncert je rasprodan u manje od 20 minuta. To je nagnalo tim mladog Jakova da zakaže i treći koncert u Plavoj dvorani Sava Centra za 31. ožujka 2026., a ulaznice kreću u prodaju u ponedjeljak 3. studenog.
Galerija 31 31 31 31 31
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
"Beograd - Sava Centar 3. I treću noć se družimo 31.3.2026. u plavoj dvorani, jedva čekam", napisao je Jakov u objavi na Instagramu.
Rekord po broju rasprodanih koncerata u Sava Centru nakon obnove drži Marija Šerifović, koja je u svibnju održala ukupno osam nastupa u netom obnovljenoj dvorani. Uz nju, veliki broj rasprodanih koncerata održala je Jelena Rozga, koja je u prosincu 2024. i početkom godine imala sedam nastupa u Sava Centru. Čak 17 večeri zaredom Lepa Brena je s bendom Slatki greh osamdesetih punila dvoranu, a 1998. Zdravko Čolić je imao niz od devet rasprodanih koncerata.
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Instagram
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin
Ipak, najveći broj nastupa u ovoj dvorani održao je neprikosnoveni Đorđe Balašević, koji je na pozornici Sava Centra održao 130 koncerata.
Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr
"Uvijek je govorio da se par karata sačuva i kad je dolazio na koncert uvijek je bilo ljudi koji su čekali s nadom da će netko prodati ulaznicu ili da netko neće doći pa će ih osiguranje možda pustiti", prisjetio se lani Balaševićev prijatelj i bivši dugogodišnji direktor kulturnih programa Sava centra Vuk Žugić.
Sprema li se duet Jakova i Aleksandre Prijović? Više pročitajte OVDJE.
Čime je mladi Vinkovčanin zaludio regiju? Pročitajte OVDJE.
Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
Pogledaji ovo Celebrity Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!