Interes ne jenjava: TikTok zvijezda zakazala i treći koncert u Beogradu!

Nakon što je u petak u rekordno kratkom vremenu rasprodao drugi datum u Sava Centru, Jakov Jozinović je dodao i treći koncert u slavnoj beogradskoj dvorani.

Vinkovački fenomen s TikToka Jakov Jozinović ne staje s uspjesima. Nakon što je održao prvi rasprodani koncert u mts dvorani, 20-godišnja senzacija rasprodao je u rekordnom vremenu dva koncerta u Sava Centru.

Za 4000 mjesta čak 14 tisuća ljudi je stajalo u redu za kupnju ulaznice, a drugi koncert je rasprodan u manje od 20 minuta. To je nagnalo tim mladog Jakova da zakaže i treći koncert u Plavoj dvorani Sava Centra za 31. ožujka 2026., a ulaznice kreću u prodaju u ponedjeljak 3. studenog.

Galerija 31 31 31 31 31

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova

"Beograd - Sava Centar 3. I treću noć se družimo 31.3.2026. u plavoj dvorani, jedva čekam", napisao je Jakov u objavi na Instagramu.

Rekord po broju rasprodanih koncerata u Sava Centru nakon obnove drži Marija Šerifović, koja je u svibnju održala ukupno osam nastupa u netom obnovljenoj dvorani. Uz nju, veliki broj rasprodanih koncerata održala je Jelena Rozga, koja je u prosincu 2024. i početkom godine imala sedam nastupa u Sava Centru. Čak 17 večeri zaredom Lepa Brena je s bendom Slatki greh osamdesetih punila dvoranu, a 1998. Zdravko Čolić je imao niz od devet rasprodanih koncerata.

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Instagram

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović - 5 Foto: In Magazin

Ipak, najveći broj nastupa u ovoj dvorani održao je neprikosnoveni Đorđe Balašević, koji je na pozornici Sava Centra održao 130 koncerata.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

Jakov Jozinović Foto: DNEVNIK.hr

"Uvijek je govorio da se par karata sačuva i kad je dolazio na koncert uvijek je bilo ljudi koji su čekali s nadom da će netko prodati ulaznicu ili da netko neće doći pa će ih osiguranje možda pustiti", prisjetio se lani Balaševićev prijatelj i bivši dugogodišnji direktor kulturnih programa Sava centra Vuk Žugić.

Sprema li se duet Jakova i Aleksandre Prijović? Više pročitajte OVDJE.

Čime je mladi Vinkovčanin zaludio regiju? Pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci

Pogledaji ovo Celebrity Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!