Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!

Piše E.G., Danas @ 17:57 Celebrity komentari
Danijela Dvornik Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik na Instagramu se pohvalila crtežom kojeg je dobila od svoje starije unuke Balie Dee.

Petar Dragojević o odgoju šestero djece: ''Ponovno pelene, malo te pomladi''
''došla je kao svijetla točka''
Petar Dragojević o dolasku šestog djeteta u obitelj: ''Ponovno pelene, malo te pomladi''
Svi kostimi Heidi Klum za Noć vještica
znate o kome je riječ?
Što će ove godine smisliti? Samo jedna je kraljica Noći vještica
Jakov Jozinović otvara treći datum u Sava Centru
pada rekord?
Interes ne jenjava: TikTok zvijezda zakazala i treći koncert u Beogradu!
Ivona i Filip iz serije U dobru i zlu otkrivaju - tko je najveći šaljivđija, a tko najveći mrgud među glumcima.
Najmlađi glumci
Prave male televizijske zvijezde: Ivona i Filip iz ''U dobru i zlu'' podijelili su s nama neke tajne sa seta
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Jakov Jozinović otkrio da je i dalje solo
sportska legenda
Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Helena Minić i Dalibor Matanić žive na odvojenim adresama
Razišli se
Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
BiH: 200 policajaca u akciji protiv kriminalaca iz Afganistana
Akcija Istok-Swat
Drama kod hrvatske granice: 200 policajaca u akciji protiv bande Afganistanaca
Svećenik saznao da je Himmlerov unuk nakon što je na Wikipediji prepoznao baku
OBITELJSKA PROŠLOST
Svećenik otkrio jezivu obiteljsku tajnu: "Gledao sam u lice svoje bake"
Katarina Baban otkrila da ''U dobru i zlu'' završava sa snimanjem
kraj jedne ere!
Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
Prve znanstveno utemeljene smjernice
Zaboravite na suhe šljive i laksative – ove 2 namirnice bolje rješavaju zatvor!
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Mrkli mrak
Zastrašujuća stvarnost oceana noću je nešto iz noćne more! Ovaj video pobudio je najdublje strahove
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Urnebesno
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Eksperiment kanadskih znanstvenika
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Na rubu bankrota
Bliži se kraj poznate kompanije čije robote u svojim kućanstvima imaju i mnogi Hrvati
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
Šokantan rasplet u Madridu: Vinicius odlazi, rekao je svima u koji klub jedino želi?
nakon el clasica
Šokantan rasplet u Madridu: Vinicius odlazi, rekao je svima u koji klub jedino želi?
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
TO JE MOGAO SAMO ON
"Nitko neće gaziti moje ime": Zvijezdu na Stazi slavnih u Holywoodu dobio na - zidu
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sam si je kriv – trebao je na vrijeme biti iskren
MasterChef: Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
DOBAR TEST!
Skoro svi kandidati pali u zamku! "Čista podvala! Prljavo, bezobrazno i nekolegijalno!"
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
Tražio je puknutu cijev, a otkrio čuda ispod zemlje: Neopisivi talijanski grad kojem se tepa da je najljepši na Čizmi
Bombon
Firenca juga u kojoj su tražili puknutu cijev, a otkrili čuda ispod zemlje: Talijanski grad kojem se tepa da je najljepši u Čizmi
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Sanja Musić Milanović u audijenciji kod pape Lava XIV.
Besprijekorno izdanje
Sanja Musić Milanović: Maksi suknja i strukirani sako za audijenciju kod pape Lava XIV.
Kolač mjeseca: Brzi kolač od pudinga i keksa
Kolač s pudingom i keksom
Provjerile smo koji ste kolač najviše pretraživale u listopadu, evo recept
