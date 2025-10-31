Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!

Danijela Dvornik na Instagramu se pohvalila crtežom kojeg je dobila od svoje starije unuke Balie Dee.
Danijela Dvornik ponovno je pokazala koliko uživa u ulozi bake, a ovaj put raznježila je svoje pratitelje emotivnim prizorom iz doma. Ovoga puta, njezina unuka Balie Dee dočekala ju je s crtežom koji joj je posvetila od srca.3 vijesti o kojima se priča njezine nasljednice Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik kraj jedne ere! Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Na fotografiji koju je Danijela objavila na svom Instagram storyju vidi se dječji crtež s natpis "Bali i baka zauvijek", uz šarene srce i crvene detalje.
Galerija 25 25 25 25 25
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Danijela i Ella Dvornik Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
"Dočekao me crtež", napisala je Danijela uz crtež svoje unuke, koja će za dva tjedna navršiti osam godina, a ovo je dokaz koliko je njihova povezanost posebna i puna ljubavi.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Danijela Dvornik - 2 Foto: Danijela Dvornik/Instagram
Danijela Dvornik Foto: Instagram
Danijela Dvornik - 2 Foto: Danijela Dvornik/Instagram
Balie je starija kći Danijeline kćeri Elle Dvornik, koja iz braka s bivšim suprugom Charlesom Pearceom ima i petipolgodišnju kćer Lumi Wren. Zbog toga što djevojčice žive u Istri, rijetki su trenuci kada se više s bakom.
Ovaj simpatičan crtež još je jedan dokaz da Danijela Dvornik uživa u najljepšoj životnoj ulozi — onoj bake.
Prije nekoliko mjeseci izazvala je polemike oko mišljenja o odgoju, o čemu više pročitajte OVDJE.
Kako izgleda njezin dnevni boravak, pogledajte OVDJE.
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Jedan krivi pokret i sve bi otkrila! Po rubu modne katastrofe hodala prekrivena školjkama
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se Robin? Zvijezda hit-serije proživjela je borbu o kojoj dugo nije govorila