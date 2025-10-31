Dirljivo, zar ne? Danijela Dvornik pohvalila se poklonom svoje unuke!

Danijela Dvornik na Instagramu se pohvalila crtežom kojeg je dobila od svoje starije unuke Balie Dee.

Danijela Dvornik ponovno je pokazala koliko uživa u ulozi bake, a ovaj put raznježila je svoje pratitelje emotivnim prizorom iz doma. Ovoga puta, njezina unuka Balie Dee dočekala ju je s crtežom koji joj je posvetila od srca.

Na fotografiji koju je Danijela objavila na svom Instagram storyju vidi se dječji crtež s natpis "Bali i baka zauvijek", uz šarene srce i crvene detalje.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela i Ella Dvornik Foto: Instagram

"Dočekao me crtež", napisala je Danijela uz crtež svoje unuke, koja će za dva tjedna navršiti osam godina, a ovo je dokaz koliko je njihova povezanost posebna i puna ljubavi.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Danijela Dvornik - 2 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 2 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Balie je starija kći Danijeline kćeri Elle Dvornik, koja iz braka s bivšim suprugom Charlesom Pearceom ima i petipolgodišnju kćer Lumi Wren. Zbog toga što djevojčice žive u Istri, rijetki su trenuci kada se više s bakom.

Ovaj simpatičan crtež još je jedan dokaz da Danijela Dvornik uživa u najljepšoj životnoj ulozi — onoj bake.

Prije nekoliko mjeseci izazvala je polemike oko mišljenja o odgoju, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako izgleda njezin dnevni boravak, pogledajte OVDJE.

