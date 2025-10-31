Jedan krivi pokret i sve bi otkrila! Po rubu modne katastrofe hodala prekrivena školjkama

Na crvenom tepihu pojavila se u boleru od školjki bez ičega ispod, a sve je držalo tek malo ljepila i puno samopouzdanja.

Pjevačica Tyla još jednom je dokazala da zna kako se istaknuti – na dodjeli nagrada Glamour Women of the Year u Londonu, sve oči bile su uprte upravo u nju. Razlog? Modna kombinacija koja se teško zaboravlja.

Za ovu glamuroznu prigodu odabrala je bolero izrađen od pravih školjki, iz jesensko-zimske kolekcije dizajnera Georgea Trochopoulosa, ispod koje nije nosila apsolutno ništa.

Tyla Foto: Profimedia

Zanimljivo je da ovaj styling nije bio samo vizualno upečatljiv, već i – zvučan. Naime, školjke su pri svakom koraku zveckale, pa su osim pogleda Tyla plijenila i pažnju ušiju prisutnih gostiju.

Tyla Foto: Profimedia

Tyla Foto: Profimedia

Situacija je postala još napetija kad je izlazila iz automobila – tada su fotografi zabilježili trenutak u kojem se činilo da bi jedan krivi pokret mogao otkriti više nego što je planirala. Ipak, Tyla je sve iznijela s elegancijom i sigurnošću.

Tyla Foto: Profimedia

Tyla Foto: Profimedia

Uz prozirnu crnu suknju i efektne pletenice, pjevačica je pokazala da je spremna pomaknuti granice mode, pa makar to značilo hodanje po tankoj liniji između umjetnosti i modne katastrofe.

Ovo nije prvi puta da je Tyla pokazala veliku modnu osvažnost. Mnogi pratitelji svijeta popularne kulture sjetit će se njezine haljine s Met Gale izrađene od stvarnog pijeska. Više o tome pisali smo OVDJE.

Tyla - 14 Foto: Profimedia

Tyla - 2 Foto: Profimedia

Tyla - 10 Foto: Profimedia

