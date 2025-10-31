Rođendan iz snova! Pogledajte kakvo je slavlje Fani Stipković organizirala za svog sinčića

Ponosni roditelji pozirali su s Nicholasom ispred raskošne dekoracije, a njegov kostim tigrića sve je raznježio.

Sportska novinarka Fani Stipković i njezin suprug, bivši nogometaš i nogometni trener Fernando Hierro, na društvenim su mrežama podijelili prekrasne trenutke s proslave drugog rođendana svog sina Nicholasa.

Tematika proslave bila je inspirirana džunglom.

Fani Stipković, Fernando Hierro, proslava sinovog rođendana Foto: Instagram

Ponosni roditelji Fani i Fernando pozirali su sa svojim malim slavljenikom ispred raskošne dekoracije od balona, a pažnju su privukli i detalji poput maštovite torte ukrašene iz džungle.

Fani Stipković, Fernando Hierro, proslava sinovog rođendana Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro, proslava sinovog rođendana Foto: Instagram

Fani Stipković, Fernando Hierro, proslava sinovog rođendana Foto: Instagram

Kako bi sve bilo u skladu s temom, cijela obitelj uskladila je odjevne kombinacije u tonovima džungle, dok je maleni Nicholas posebno raznježio pratitelje u slatkom kostimu tigrića.

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako je Jacques Houdek s fratrom izveo jednu od najtežih muških pjesama

Galerija 27 27 27 27 27

"Naš mali kralj džungle, rođen da bude divlji. Energija tigra, srce od zlata. Sretan rođendan, Nicolás. Naš svijet, naše srce. Volim te najviše na svijetu'', napisala je emotivna mama Fani na Instagramu.

Fotografije su izazvale brojne reakcije i čestitke, a Fani i Fernando još su jednom pokazali koliko uživaju u roditeljstvu i obiteljskim trenucima.

Pogledaji ovo Celebrity Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ovako su poznati Hrvati feštali davne 2008. godine, neka lica od tada nismo vidjeli!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

Pogledaji ovo Celebrity Urnebesan komentar o novoj frizuri razoružao je omiljenog crnogorskog glumca!