Urnebesan komentar o novoj frizuri razoružao je omiljenog crnogorskog glumca!

Glumac je novim izgledom iznenadio pratitelje, a urnebesan komentar jedne gospođe podijelio je u videu na Instagramu.
Crnogorski glumac Andrija Milošević, poznat po svom šarmu i smislu za humor, prije nekoliko mjeseci iznenadio je svoje pratitelje – i to drastičnom promjenom frizure.
Svoju karakterističnu tamnu kosu zamijenio je svjetlijom nijansom, a kako je otkrio, razlog za tu promjenu bila je jedna uloga.
Andrija Milošević - 2 Foto: Danijel Soldo / CROPIX
No, nova frizura nije naišla samo na pozitivne reakcije. Na društvenim mrežama nedavno je podijelio video u kojem prepričava simpatičnu anegdotu sa slučajnom prolaznicom, gospođom koja mu je uputila iskren komentar na račun izgleda.
Andrija Milošević Foto: Instagram
''Otkad sam ofarbao kosu, ne mali broj ljudi, bez obzira na to što sam rekao da je to zbog serije, me zgranuto, šokirano, neki dosta pozitivno i veselo pitalo zašto sam to napravio. Neki su me pitali i jesam li poludio, neki od njih su bili dosta zgroženi, ali u svakom slučaju svi su imali isto pitanje. Jedna gospođa je međutim nadmašila sva moja očekivanja. Bio sam dosta pripremljen da će me ljudi pitati za to i bio sam spreman na to da ću im dati neki zanimljiv odgovor. Nekima sam objašnjavao da je to moj kostim, nekima da ličim na tetku, međutim jedno jutro bio sam u liftu u jednoj značajnoj zgradi. U liftu je bila jedna gospođa, primijetio sam da fascinirano gleda u moju frizuru. Pozdravim je, a ona meni kaže: ''Gore je uživo'', ispričao je glumac.
U opisu videa, Milošević je napisao: "gospođa me riješila komentarom za frizuru", a objava je brzo prikupila brojne reakcije i nasmijala njegove fanove.
''Uvijek duhovit u svom originalnom stilu'', ''Trebali su ti periku napraviti'', ''Slatko sam se nasmijala. Bravo za gospođu'', ''Ti si kralj pa sve i da ti je kosa ljubičasta'', ''Uvijek fenomenalan'', dio je komentara s Instagrama.
Andrija Milošević Foto: Instagram
Inače, ovaj glumac nedavno se našao u ozbiljnom problemu jer se našao na meti prevaranata. Više o tome pisali smo OVDJE.
