Urnebesan komentar o novoj frizuri razoružao je omiljenog crnogorskog glumca!

Glumac je novim izgledom iznenadio pratitelje, a urnebesan komentar jedne gospođe podijelio je u videu na Instagramu.

Crnogorski glumac Andrija Milošević, poznat po svom šarmu i smislu za humor, prije nekoliko mjeseci iznenadio je svoje pratitelje – i to drastičnom promjenom frizure.

Svoju karakterističnu tamnu kosu zamijenio je svjetlijom nijansom, a kako je otkrio, razlog za tu promjenu bila je jedna uloga.

No, nova frizura nije naišla samo na pozitivne reakcije. Na društvenim mrežama nedavno je podijelio video u kojem prepričava simpatičnu anegdotu sa slučajnom prolaznicom, gospođom koja mu je uputila iskren komentar na račun izgleda.

''Otkad sam ofarbao kosu, ne mali broj ljudi, bez obzira na to što sam rekao da je to zbog serije, me zgranuto, šokirano, neki dosta pozitivno i veselo pitalo zašto sam to napravio. Neki su me pitali i jesam li poludio, neki od njih su bili dosta zgroženi, ali u svakom slučaju svi su imali isto pitanje. Jedna gospođa je međutim nadmašila sva moja očekivanja. Bio sam dosta pripremljen da će me ljudi pitati za to i bio sam spreman na to da ću im dati neki zanimljiv odgovor. Nekima sam objašnjavao da je to moj kostim, nekima da ličim na tetku, međutim jedno jutro bio sam u liftu u jednoj značajnoj zgradi. U liftu je bila jedna gospođa, primijetio sam da fascinirano gleda u moju frizuru. Pozdravim je, a ona meni kaže: ''Gore je uživo'', ispričao je glumac.

U opisu videa, Milošević je napisao: "gospođa me riješila komentarom za frizuru", a objava je brzo prikupila brojne reakcije i nasmijala njegove fanove.

''Uvijek duhovit u svom originalnom stilu'', ''Trebali su ti periku napraviti'', ''Slatko sam se nasmijala. Bravo za gospođu'', ''Ti si kralj pa sve i da ti je kosa ljubičasta'', ''Uvijek fenomenalan'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, ovaj glumac nedavno se našao u ozbiljnom problemu jer se našao na meti prevaranata. Više o tome pisali smo OVDJE.

