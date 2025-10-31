Majin Bloom kao najslađa bundeva! Pogledajte prizore koji se riječima ne mogu opisati

Maja Šuput i Bloom za Halloween - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput na društvenim mrežama pokazala je kako se njen sinčić Bloom maskirao za Halloween.

Pjevačica Maja Šuput pozirala je sa sinčićem Bloomom, koji je ukrao svu pažnju preslatkim kostimom male bundeve povodom Halloweena.

Bloom je nosio narančasti kostim bundeve sa zelenim ovratnikom. Uz crne tajice i smeđe čizmice, izgledao je kao pravi mali model spreman za vrtićki Halloween party.

Maja se, kao i uvijek, pobrinula da i njezin outfit bude besprijekoran. U dugoj zelenoj haljini kariranog uzorka i visokim smeđim čizmama, te s nježnim make-upom i širokim osmijehom, izgledala je savršeno opušteno i elegantno.

Maja Šuput i Bloom za Halloween - 3 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom za Halloween - 4 Foto: Instagram

''Moja najslađa bundeva je spremna za party u vrtiću'', napisala je Maja.

Pogledaji ovo Celebrity Sprema li se to duet našeg Slavonca i Prije? Njegov tajanstveni odgovor izazvao lavinu komentara!

Nedavno je pokazala kako je spavao u sjedalici u autu pa također raznježila fanove, fotografiju pogledajte OVDJE.

Maja Šuput i Bloom - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput i Bloom - 4 Foto: Instagram

A možete li zamisliti Blooma kako pjeva veliki Balaševićev hit ''Olivera''? Kako je to zvučalo pogledajte OVDJE.

Galerija 20 20 20 20 20

Podsjetimo, Maja je Blooma dobila u braku s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim. Gdje je on nakon razvoda s pjevačicom pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko bi rekao da će MasterChef avantura završiti zarukama? Evo kako je počela ljubavna priča Sanje i Seada

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Evo kako živi i izgleda godinama nakon uloge u planetarno popularnoj seriji!