Nova fotka Blooma sve je što danas trebate vidjeti: ''Najslađi Šuputnik!''

Maja Šuput podijelila je novu fotografiju sinčića Blooma koji spava, njen opis sve je nasmijao.

Maja Šuput svoje pratitelje na Instagramu najviše razveseli kad objavi svog sinčića Blooma.

Tako je bilo i ovog puta, a Maja je Blooma fotografirala kako spava u autu.

Otkrila je da putuju za Split, a njen opis sve je nasmijao.

Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram

''Najslađi Šuputnik!'', napisala je.

Nedavno je njegov potez šokirao mamu Maju

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram

Podsjetimo, Maja je trenutno tema medija zbog romanse s mlađahnim Splićaninom

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Bivši suprug Maje Šuput iznenadio je pak potezom nakon razvoda od pjevačice

