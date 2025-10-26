Nova fotka Blooma sve je što danas trebate vidjeti: ''Najslađi Šuputnik!''

Maja Šuput podijelila je novu fotografiju sinčića Blooma koji spava, njen opis sve je nasmijao.
Maja Šuput svoje pratitelje na Instagramu najviše razveseli kad objavi svog sinčića Blooma.3 vijesti o kojima se priča dirljiv koncert Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..." romantična večera Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu evo kako je ona reagirala Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice!
Tako je bilo i ovog puta, a Maja je Blooma fotografirala kako spava u autu.
Otkrila je da putuju za Split, a njen opis sve je nasmijao.
Maja Šuput na Instagramu Foto: Instagram
''Najslađi Šuputnik!'', napisala je.
Pogledaji ovo Celebrity Bivši premijer i pjevačica više ne skrivaju ljubav, nova snimka para potvrdila je vezu
Nedavno je njegov potez šokirao mamu Maju, a što je napravio pogledajte OVDJE.
Bloom Tatarinov - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram
Bloom Tatarinov - 5 Foto: Maja Šuput/Instagram
Podsjetimo, Maja je trenutno tema medija zbog romanse s mlađahnim Splićaninom, više pročitajte OVDJE.
Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga Mladena iz TBF-a? Viđeni su u rijetkom izlasku
Bivši suprug Maje Šuput iznenadio je pak potezom nakon razvoda od pjevačice, kako je ona reagirala pogledajte OVDJE.
Galerija 27 27 27 27 27
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Koja vam je najbolja? Tri glamurozne kreacije Nede Ukraden i figura za divljenje u 76. godini!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža
Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda kći Nede Ukraden? Fotografi su je uhvatili na koncertu njene mame u Areni Zagreb