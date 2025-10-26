Znate li kako izgleda kći Nede Ukraden? Fotografi su je uhvatili na koncertu njene mame u Areni Zagreb

Nedu Ukraden na koncertu u Areni Zagreb podržala i kći Jelena Minović, fotografi su uhvatili nju i supruga Predraga Minovića.

Neda Ukraden proslavila je velikih 40 godina karijere koncertom u Areni Zagreb.

Arenom su se orili njeni hitovi koji su joj obilježili karijeru, a pjevačica je na pozornicu ušetala u haljini dostojnoj holivudskog crvenog tepiha. Spektakularne fotografije pogledajte OVDJE.

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Neda Ukraden u Areni Zagreb - 8 Foto: PR

Jeste li bili na koncertu Nede Ukraden? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Na koncertu je bila i Nedina kći Jelena Minović. Fotografi su je uhvatili pokraj bine sa suprugom Predragom Minovićem.

Jelena i Predrag Minović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Dobra večer, Zagrebe! Dragi moji prijatelji, ne samo iz regije nego i iz cijeloga svijeta. Ja sam večeras najsretnija žena na svijetu, hvala vam na tome. Imati ovako divnu, generacijski raznoliku publiku, prava je privilegija za svakog izvođača. Večeras sam vam pripremila svoje najbolje pjesme! Najprije pozdravljam naše najmlađe, a zatim i moju ekipu 18+. Veliki poljubac svima, a posebno mojoj obitelji, kćeri, zetu i unucima. Oni su moja najveća podrška i moj ponos", rekla je ganuta Neda.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi u dirljivom filmu ''Lassie'', imala je 100 godina

Obožavatelji su stizali iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a najveće pohvale dobila je od svoje obitelji.

Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović - 2 Foto: Instagram

Neda Ukraden i kći Jelena Bilbija Minović Foto: Instagram

Neda Ukraden Predrag Minović - 3 Foto: Instagram

"Večeras sam najponosnija kći na cijelom svijetu. Ovo je moja mama zaslužila. Za ovo se živi", kazala je emotivna Jelena.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Shakirina stara ljubav koja joj je slomila srce? Bila joj je inspiracija za čak dvije njezine pjesme!

Jelena, za koju mnogi govore da je Nedina slika i prilika, rijetko se pojavljuje pred kamerama, a svoju karijeru gradi kao direktorica marketinga i vlasnica salona za uljepšavanje. Sa suprugom Predragom, koji je čak istetovirao Nedino ime, ima troje djece, a pjevačica ne krije kako imaju njezinu podršku.

Neda Ukraden Predrag Minović - 1 Foto: Instagram

Ovo ljeto Jelena se pohvalila krstarenjem na luksuznoj jahti, prizore pogledajte OVDJE.

Prerag Minović i Jelena Bilbija Minović - 4 Foto: Instagram

Galerija 23 23 23 23 23

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ovo se čekalo! Srpski miljenik zaručio lijepu Zoranu nakon 10 godina veze

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Hrpa komentara za Seve u seksi crnom korzetu, koji je začinila mrežastim čarapama!

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda kultna superjunakinja? Od njezine uloge prošlo je 50 godina, no za nju je vrijeme stalo!