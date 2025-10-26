Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi u dirljivom filmu ''Lassie'', imala je 100 godina

Preminula je glumica June Lockhart koju najviše pamtimo po ulozi u filmu sa psom ''Lassie''.

June Lockhart, arhetipska TV mama 1950-ih i 1960-ih, poznata po svojim ulogama u camp znanstvenofantastičnoj seriji "Izgubljeni u svemiru" te uz škotskog ovčara i malog dječaka u obiteljskoj drami "Lassie", umrla je u dobi od 100 godina, objavila je njezina obitelj.

Umrla je prirodnom smrću u svom domu u Santa Monici u Kaliforniji, izvijestio je glasnogovornik obitelji u subotu.

June Lockhart - 2 Foto: Profimedia

Lockhart je glumila majku Maureen Robinson, koja putuje s planeta na planet, u seriji producenta Irwina Allena "Izgubljeni u svemiru", koja se prikazivala od 1965. do 1968. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Shakirina stara ljubav koja joj je slomila srce? Bila joj je inspiracija za čak dvije njezine pjesme!

Od 1958. do 1964. glumila je Ruth Martin, majku mladog glavnog lika Timmyja, u seriji "Lassie".

Lockhart je rođena u New Yorku 25. lipnja 1925. Njezini roditelji bili su glumci - otac Gene Lockhart najbolje se pamti kao sudac u blagdanskom klasiku iz 1947. "Čudo u 34. ulici" - a filmski debi ostvarila je u dobi od 12 godina uz njih u verziji "Božićne priče" iz 1938.

June Lockhart - 3 Foto: Profimedia

Kao mlada glumica, glumila je sporedne uloge u velikim filmovima, uključujući film Judy Garland "Meet Me in St. Louis" iz 1944., jednom od vodećih mjuzikala tog desetljeća, te glavne uloge u B filmovima poput "Londonske vučice" (1946.).

June Lockhart - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda kultna superjunakinja? Od njezine uloge prošlo je 50 godina, no za nju je vrijeme stalo!

Osvojila je nagradu Tony 1948. za svoju izvedbu u broadwayskoj predstavi "For Love or Money", a kasnije je dva puta bila nominirana za nagrade Emmy.

Lockhart je bila i svemirska entuzijastkinja koja je prisustvovala lansiranjima NASA-inih svemirskih shuttleova.

June Lockhart - 4 Foto: Profimedia

"Provodim puno vremena u NASA-i s astronautima", rekla je za njudžersijske novine Record 2002. godine, "i muškarcima, ili ženama, kažu da su gledajući ‘Izgubljene u svemiru‘ znali što žele raditi kad odrastu. Dakle, kada sam tamo dolje, naravno, tretiraju me kao vojvotkinju. To je divno."

Nakon što se pojavila u kvizu 1950-ih s članovima novinarskog zbora Bijele kuće, dobila je otvoreni poziv da prisustvuje konferencijama za novinare u Bijeloj kući, što je činila dugi niz godina.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo se čekalo! Srpski miljenik zaručio lijepu Zoranu nakon 10 godina veze

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Neda Ukraden na koncert karijere u Areni ušetala kao najveća holivudska diva!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma