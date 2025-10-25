Kako danas izgleda kultna superjunakinja? Od njezine uloge prošlo je 50 godina, no za nju je vrijeme stalo!

Lynda Carter zablistala je na dodjeli nagrada Golden Heart Awards 2025 u New Yorku i oduševila mladolikim izgledom bez estetskih zahvata.

Lynda Carter, legendarna glumica koja je svjetsku slavu stekla kao Wonder Woman u kultnoj seriji iz 1970-ih, pojavila se na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Golden Heart Awards 2025 u New Yorku i ponovno dokazala da za nju vrijeme kao da je stalo.

U elegantnoj kombinaciji crno-bijelog sakoa s upečatljivim zlatnim gumbima i sivom suknjom do gležnja, Lynda je izgledala sofisticirano i svježe. S osmijehom na licu i valovitom smeđom kosom koja joj je slobodno padala preko ramena, zračila je samopouzdanjem i prirodnom ljepotom.

Iako je prošlo gotovo 50 godina otkako je prvi put obukla kostim superjunakinje, Carter je i dalje za mnoge prava Wonder Woman – ne samo po izgledu, već i po stavu i šarmu.

Zanimljivo je da glumica nikada nije posezala za drastičnim estetskim zahvatima – njezin mladolik izgled rezultat je, čini se, dobre genetike, pozitivnog duha i jednostavne elegancije.

Publika ju pamti kao neustrašivu, karizmatičnu heroinu, a čini se da se ta energija nije izgubila, samo je dobila novu, još snažniju dimenziju.

Lynda je 37 godina bila u braku s biznismenom Robertom Altmanom, koji je preminuo 2021. godine.

