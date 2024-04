Pripala joj je uloga prve Wonder Woman, a evo kako izgleda pet desetljeća kasnije, za nju vrijeme kao da je stalo!

Američka glumica, pjevačica, manekenka i bivša misica Lynda Carter oduševila je svojim izgledom na posljednjem crvenom tepihu, ima 72 godine.

Lynda Carter proslavila se prije 49 godina kad je glumila u filmu ''Wonder Woman'' koji joj je obilježio karijeru i donio status seks-simbola.

Svojom nevjerojatnom figurom i prirodnom ljepotom sve je očarala, a 1972. godine okrunjena je i kao Miss SAD-a.

Otada su prošle godine, a Lynda je danas 72-godišnja žena koja i dalje oduševljava izgledom. Ovog vikenda sudjelovala je na jednom događanju u Washingtonu, a na crveni tepih stigla je u crnoj haljini na bretele te je oko sebe nosila krzneni šal.

Mnogi su ostali zapanjeni da u osmom desetljeću izgleda ovako mladoliko, a koliko se promijenila pogledajte u našoj galeriji.

Iz Hollywooda je otišla prije 30 godina, no kratko se vratila na velika platna i to u filmu "Wonder Woman" iz 2020. godine, u kojem naslovnu ulogu igra Gal Gadot.

Lynda je 37 godina bila u braku s biznismenom Robertom Altmanom, koji je preminuo 2021. godine.

