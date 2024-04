Trudna Hana Huljić snimljena je u izlasku samo nekoliko dana prije objave sretnih vijesti, pogledajte kako je izgledala

Petar Grašo je za IN magazin potvrdio da je njegova supruga Hana trudna, a ona se nekoliko dana prije objave sretnih vijesti pojavila u javnosti nakon dugo vremena.

Kako ekskluzivno doznaje IN magazin, Hana i Petar Grašo čekaju drugo dijete, a informaciju je telefonom potvrdio pjevač koji se trenutačno nalazi u Skoplju.

Trudna Hana se posljednji put u javnosti pojavila prije desetak dana na otvorenju izložbe "Univerzum kroz Ljubav" u Dioklecijanovim podrumima. Tom prigodom je za IN magazin ispričala koliko je radosti u njihove živote unijela kćerkica Alba, koja će u srpnju proslaviti drugi rođendan.

"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život", priznala je Hana.

Kazala je i da joj mnogo pomažu dvije bake, ali je naglasila i da je temelj njihove obitelji ljubav između Petra i nje.

"To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh", izjavila je.

Hana je na izložbi nosila široki sako koji se veže u struku, koji je sakrio njezin trbuh, pa se nije moglo ni naslutiti da je trudna, a fotografije pogledajte u galeriji.

Hana i Petar vjenčali su se veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a kćerkicu Albu dobili su u srpnju iste godine. Bračni par uspješno čuva svoju privatnost i rijetko ih imamo priliku vidjeti zajedno, a Hana je dosad na društvenim mrežama objavila samo jednu njihovu obiteljsku fotografiju.

