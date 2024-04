Hana Huljić otkrila koji je glavni temelj njezine i Grašine obitelj: "Sretna sam što ona to ima"

Ljubav nas veže i spaja, ona je smisao života. Opjevana je u mnogobrojnim pjesmama, a neobična izložba u podrumima Dioklecijanove palače, poznate Hrvate natjerala je na razmišljanje upravo o njoj. Kako Tonči Huljić definira ljubav, čime se bavi Robert Kurbaša, koji je temelj obitelji Huljić-Grašo, ali i što s cijelom pričom ima prsten na kojem piše ''ljubav'', doznao je Hari Kočić u prilogu IN Magazina.

Za Peđu Aarona Bučića, jedini odgovor na pitanje zašto je svemir stvoren jest – ljubav i to je poruka koju već više od dvadeset godina širi izložbama diljem svijeta.



"Napravio sam prsten na kojem je Brailleovim pismom napisano ljubav, što je temelj svakoga čovjeka, ali i društva u kojemu se nalazimo i ono što, nažalost, kroz naša djela ne pokazujemo da živimo", pojasnio je Peđa.



Dugogodišnji Bučićev prijatelj kaže kako je pomalo umoran od filozofiranja o ljubavi i sve sažima, u svojem stilu, u dvije rečenice.



"Ljubavi ili ima ili nema. Ili se rodiš s nekom empatijom u sebi ili se ne rodiš", smatra Tonči Huljić.



A ljubav prema Baby Lasagni ne krije, 23. lipnja će, kaže, objaviti zajedničku pjesmu.



"Trebamo napraviti tekst i aranžman, ali pustio sam ga na miru da odradi Eurosong", najavio je Tonči.



On je već pobjednik, poručuje, nakon godina hrvatske tragedije na Eurosongu.



"Ja sam prvi rekao da se mainstream autori trebaju maknuti iz te priče i prepustiti to alternativi. To sam rekao prije tri godine i poslušali su zadnje dvije“, otkrio je.



Robert Kurbaša pak smatra kako svaki čovjek može birati kakvim će životom živjeti.



"Životom straha ili životom ljubavi. Mislim da se ljudima mogu nazivati oni koji taj put nazovu ljubavnim putem", zaključio je Robert.



Popularni glumac, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, trenutačno radi predstavu s Krešimirom Mišakom o teorijama zavjere.

"Gdje se također krije ljubav, jer je težnja da živimo u boljem svijetu, a spremam i jedan igrani film, eto jedna ekskluziva, ali više o tome uskoro", najavio je Robert.



Za Hanu Huljić, najveća ljubav koja postoji je, naravno, malena Alba.



"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život", priznala je Hana.



Mnogo joj, kaže, pomažu dvije bake, ali temelj njihove obitelji je, naglašava, ljubav između Petra i nje.



"To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh", izjavila je Hana.



A osmijeh i ljubav, njezina prijateljica Domenica pronalazi u malim stvarima.



"Od prve kave, prvog pogleda, izlaska sunca, mora, svaki dan sam zahvalna gdje živim, čime se bavim, da sam zdrava, da su svi oko mene zdravi, tako da osjećam veliku zahvalnost", priznala je.



Kažu da u životu možete sve, uz ljubav i zahvalnost, a njih, rekao bi Tonči Huljić, ili imate ili nemate.

