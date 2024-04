Nives Celzijus prisjetila se vremena kada je bila žrtva vršnjačkog nasilja i otkrila kako danas odgaja svoju djecu: "Zato što sam bila drugačija!''

Nives Celzijus progovorila je o svojoj ulozi majke. Kaže da je u mladosti bila žrtva poruga i vršnjačkog nasilja jer je bila drugačija, pa svoju djecu odgaja da prihvaćaju različitosti. Priznala nam je i zašto ne želi ukloniti upečatljivu tetovažu posvećenu bivšem suprugu, nogometašu Dini Drpiću. U sasvim iskrenom intervjuu za IN Magazin Nives je detalje otkrila Davoru Gariću.

Nives Celzijus spremna je za ljeto! Ako mislite da su joj zategnuti mišići i obline koje prkose gravitaciji pali s neba, varate se. Teretana je njezina omiljena razbibriga.

"Došla sam u fazu da kada me netko zezne za trening, kada mi uskoči u moj termin, ja sam toliko ljuta! Ja sam baš ljuta! Haha! Još kad bi mi se dogodio neki kalorijski deficit, mislim da bih onda bila stvarno bombetina, ali ne, ja sam hedonist. Ja stvarno volim jesti, gurman sam, uživam u hrani. Meni, kad razmislim, što mi je najvažnije u životu, ako ne govorimo o osobama, to je onda spavanje, da se dobro naspavam, da jedem nešto fino, da popijem možda čašu vina u društvu i to je to, meni ništa više ne treba", priznala je Nives.



Iznenadit ćete se što Nives najčešće pretražuje online. Od frajera ni f.

"Ja generalno kada gledam žene, ja volim pogledati lijepe žene, stvarno uživam u lijepim ženama. Poslije ti mogu to pokazati kao dokaz u privatne svrhe, meni kad dođeš na Instagram, i što meni izbacuje algiritam - to su samo putene žene! Putene žene, slatkiši, tetovaže i mačke, frajera niti jednog. Ja frajere ne gledam na Instagramu, ni na društvenim mrežama uopće, tako da volim žene s oblinama, volim puteno", otkrila je Nives.



Nedavno je svoje tijelo ukrasila još jednom tetovažom. Krije li prolistala grančica neku tajnu?



"Neee, samo mi je bila lijepa tetovaža. Ja se šalim da sam u prošlom životu bila neki dendrolog, pa onda tu skupljam granje po sebi", našalila se Nives.



Dok je bila u braku s Dinom Drpićem, posvetila mu je tetovažu na španjolskom - ''Dinino vlasništvo''.



"Pa još je postojeća, nisam je uklonila. Gle nikad ne znaš! Možda se pojavi neki Dino... Evo recimo moj oćuh. Baš sam to nedvno spomenula Dini Jelusiću, on je veliki fan Dine Jelusića. On bi jako htio da Dino i ja završimo skupa. Tako da nikad ne znaš, možda tetovaža posluži, haha", zaključila je Nives.



Dok je na društvenim mrežema zanosna ljepotica, u stvarnom je životu brižna majka.

"Ne znam je li to cilj roditeljstva, ali ja se zaista mogu pohvaliti da su mi moja kćer i moja sestra, da su mi to najbolje frendice. I ako mogu birati s kim ću negdje otputovat, i da znam da ću provesti najbolje moguće kvalitetno vrijeme, to su one", priznala je.



Evo prema kojim postulatima odgaja svoju djecu.

"Meni je oduvijek bio cilj da budu mentalno stabilini, tolerantni, da respektiraju različitosti, da imaju tu neku kvalitetnu dozu poniznosti, da su empatični. Evo sve to zvuči jako banalno i opet kao neka floskula, ali to je to, nekako kroz život, zato što sam i sama u djetinjstvu bila žrtva poruga i nekog vršnjačkog nasilja zato što sam bila drugačija. To mi je oduvijek bilo jako bitno da se poštuju različitosti", otkrila je Nives.



Uskoro će objaviti novu pjesmu ''Pila'', koja će biti, najavljuje Nives, njezin izlet u rock'n'roll.

