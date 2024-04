Petar Grašo najavio novo poglavlje u životu: ''Ja se osjećam zaista bolje i prpošnije nego ikad, spremniji za puno ideja i za neki život koji me čeka!''

''Osjećam se bolje nego ikad, pun ideja i spreman za život koji me čeka!'', ispričao nam je Petar Grašo koji uskoro kreće u novo poglavlje života. Damir Kedžo i Nika Turković progovorili su kako se bore s anksioznošću pred fotoobjektivima, a kada se na crvenom tepihu pojavila Borna Kotromanić, svi su pomislili da je potpuno naga. Vruće showbizz priče s rođendanskog partyja celebrity časopisa ima Davor Garić.

Evergreeni Petra Graše ne blijede. Ove će nas godine počastiti i novim albumom, a sljedeće slavi 30 godina karijere. Ne čudi da ga voli i mlado i staro.



"Čudno mi je kad mi dođe neka mlada žena, zgodna, naprimjer, i kaže mi ''Moja vas mama jako voli!'' Mislim lijepo je to, divno je, ali ja i dalje mislim da sam njezin vršnjak. Bitno je da godine teku kako treba i bitno je da ima života u godinama, nije bitno koliko ima godina u životu, nego koliko živa ima u godinama. Ja se osjećam zaista bolje nego ikad. Osjećam se prpošnije nego ikad, spremniji za puno ideja i za neki život koji me čeka, poručio je Petar.



Grašo je bio glavna zvijezda rođendanskog partyja celebrity časopisa, pa je razvučen crveni tepih za doček bogatih i slavnih. Logično se nameće pitanje koje su tri najveće zvijezde u Hrvatskoj?



"Severina, Jelena Rozga, a sad, kužiš, Olivera ću uvijek spominjati do kraja života", izjavila je pjevačica Nika Turković.



"Severina, Grašo i Doris Dragović", dodao je njezin kolega Damir Kedžo.



"Pa to se zna, Severina, Petar Grašo", složio se frontmen grupe Vigor Mario Roth.



"Severina, Severina i Severina", odgovorila je PR stručnjakinja Ivana Delač.



"Plenković, Milanović i Tomašević", zaključila je blogerica Borna Kotromanić



"Tu je i naša Rozga, Grašo je jedan od njih, možemo stavit Ninu Badrić", smatra pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea.



"Pa Saša, Tin i Kedžo! Hahahaa!", našalio se Saša Lozar.

Iako je mnogima na listi najvećih domaćih zvijezda, Grašo to u ogledalu ne vidi.



"Trudim se njegovati to što radim i nekako s godinama kad poliraš tu neku svoju karijeru, onda to ljudi tako vide. Ti me poznaješ pa znaš da moje ponašanje nije zvjezdano, ja sam vrlo normalan tip, nemam se vremena bavit samim sobom na taj način da kompliciram život s nekim prohtjevima. Jedino što sam uvijek ostao dosljedan je kad radimo muziku i kad radimo u studiju onda sam tu bezobrazno naporan i uporan", izjavio je Grašo.



Uvježbavanje ne treba jednom od najtraženijih glazbenika u regiji. Grašin koncertni raspored i ovog je ljeta pretrpan.



"Pa ljeto će biti... Kao i svake godine, kažem da ću malo manje ljeti raditi, onda se dogodi makar jednako, ali ostat će nešto malo vremena i obiteljske radosti", najavio je Petar.



Za doček nove godine pjeva u Puli, a 2025. kreće velika dvoranska turneja povodom 30 godina karijere. Jedva čekamo!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliko slavlje u obitelji Luke Modrića, nogometaš ne može biti ponosniji: "Srećo moja!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ovako Kolinda tretira skupe modne dodatke, torbicu od čije će vam se cijene zavrtjeti elegantno je položila na pod!