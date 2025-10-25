Lijepe novosti u odnosu Megan Fox i bivšeg zaručnika s kojim je nedavno dobila dijete

Megan Fox i Machine Gun Kelly, iako formalno još nisu obnovili vezu, ponovno se zbližavaju nakon rođenja kćeri Saga Blade te kao obitelj provode puno vremena zajedno.

Glumica Megan Fox (39) i reper Machine Gun Kelly (35), nakon emotivnog raskida i rođenja kćeri Saga Blade u ožujku, čini se kako su ponovno pronašli način da budu blizu, iako još bez formalne definicije.

Prema izvoru za People, par provodi dosta vremena skupa.

"Gotovo svaku noć provodi kod nje s bebom, ponašaju se kao par, ali još nisu ništa službeno definirali niti stavili etiketu na svoj odnos."

Pogledaji ovo Celebrity Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

Megan Fox i Machine Gun Kelly - 2 Foto: Profimedia

Megan Fox i Machine Gun Kelly - 1 Foto: Profimedia

I dok MGK uskoro kreće na turneju, nije jasno hoće li ga Megan i kći pratiti.

"Megan je jako zadovoljna načinom na koji se on angažirao i prema njoj i prema bebi. Iako još uvijek žive odvojeno, puno vremena provode zajedno kao obitelj. Beba im je prioritet, a to ih je na mnogo načina dodatno zbližilo. Trenutno je sve odlično. Sjajan je s bebom, a njoj je jako ugodno provoditi vrijeme s njim", dodaje drugi izvor.

Megan Fox, Machine Gun Kelly Foto: Profimedia

Megan Fox - 9 Foto: Profimedia

Podsjetimo, par se razišao krajem 2024., no nekoliko mjeseci kasnije dočekali su djevojčicu.

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan gubitak u nizu za Meghan Markle, napustila ju je bliska osoba

Zaručili u siječnju 2022., a glumica već ima tri sina – Noahu (12), Bodhija (11) i Journeyja (8) s bivšim suprugom Brianom Austinom Greenom.

Galerija 28 28 28 28 28

Detalje razloga prekida između Megan i Kellyja pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na ovaj ekscentričan rođendanski outfit kontroverzne srpske voditeljice?

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Nekad fatalna plavuša iz hitova 90-ih snimljena s drastično manje kilograma