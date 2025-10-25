Još jedan gubitak u nizu za Meghan Markle, napustila ju je bliska osoba

Direktorica komunikacija Meghan i Harryja, Emily Robinson, napustila ih je nakon samo tri mjeseca, dok bivši suradnici i dalje iznose teške optužbe na račun Meghaninog ponašanja.

Emily Robinson, koja je prije radila na promociji najkontroverznijih sezona Netflixove serije "Kruna", u lipnju je preuzela ulogu direktorice komunikacija za vojvodu i vojvotkinju od Sussexa. No, samo tri mjeseca nakon početka suradnje, Robinson je iznenada otišla, bez traga o angažmanu na svom LinkedIn profilu.

Tijekom rada na "Kruni" bavila se promocijom osjetljivih tema poput Harryja u nacističkom kostimu i Dianinog spornog intervjua, kao i mnogim fiktivnim prikazima odnosa unutar kraljevske obitelji.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Robinson nije jedina koja se kratko zadržala – i Joshua Kettler, za kojeg se tvrdilo da je savršeni kandidat, napustio je ulogu nakon jednakog razdoblja.

Time je Emily postala deseta ključna osoba koja je napustila Sussexove otkako su se preselili u Kaliforniju. Par se u međuvremenu našao pod paljbom zbog niza PR skandala. Najnoviji među njima bio je Meghanin video iz limuzine blizu mjesta gdje je stradala princeza Diana, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."

Nezaobilazna je i kontroverza s njezinim nastupom u Washingtonu na skupu magazina Fortune, a negativni publicitet dobila je i zbog naslovnice u Vanity Fairu, gdje je istaknuto:

Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

"Osoba koja je radila u medijskim projektima pročitala je priče u tabloidima o Meghan koja 'maltretira' pomoćnike u palači i nije mogla zamisliti da se takvo ponašanje zapravo događa."

U pokušaju obrane, Meghan i Harry su odgovorili člankom u Peopleu, gdje su ih bivši suradnici opisali kao ljubazne. Ipak, Hollywood Reporter je prošlog rujna objavio zabrinjavajuće tvrdnje.

Pogledaji ovo Celebrity Severina na Gripama posvetila pjesmu važnoj osobi koja je u bolnici: "Nikad me nije ostavio..."

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

"Svi se užasno boje Meghan. Ona omalovažava ljude, ne prihvaća savjete. Harry je vrlo, vrlo šarmantna osoba ,uopće se ne pretvara, ali on je veliki osnaživač. A ona je jednostavno užasna."

Galerija 27 27 27 27 27

"Ona maršira okolo kao diktatorica u visokim potpeticama. Gledao sam je kako odrasle muškarce dovodi do suza", dodao je još jedan izvor.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Rijedak zajednički izlazak Zlatka Dalića sa suprugom Davorkom, evo gdje su bili!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pogledajte transparent koji su Severinini školski prijatelji raširili na njezinu koncertu!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov tim oštro odgovorio Tomaševiću: "Umjesto podjela i vrijeđanja..."