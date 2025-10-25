Thompsonov tim oštro odgovorio Tomaševiću: "Umjesto podjela i vrijeđanja..."

Grad Zagreb potvrdio održavanje Thompsonovog koncerta 27. prosinca, uz upozorenje da će mu nastupi u gradskim prostorima ubuduće biti zabranjeni ako se koristi ustaški pozdrav.
Grad Zagreb potvrdio je da će se koncert Thompsona 27. prosinca održati jer je ugovor za taj datum potpisan još u ožujku, dok koncert 28. prosinca nije potvrđen jer za njega nema ugovora. Tomislav Tomašević je poručio da, ukoliko na koncertu bude korišten ustaški pozdrav, Thompson više neće moći nastupati u prostorima pod upravom gradskih ustanova ili poduzeća.3 vijesti o kojima se priča evo kako je ona reagirala Bivši suprug Maje Šuput iznenadio potezom nakon razvoda od pjevačice! ''sretan sam na prilici'' Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...'' po želji njezine mame Na grobu Dolores Lambaše ispisana je poruka koja slama srca: ''Ti si jedina koja...''
Sada se povodom toga oglasio menadžment tim Marka Perkovića Thompsona, a priopćenje u cijelosti pročitajte u nastavku.
"Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje priča kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica.
Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas? Sa 16 godina je stala pred žiri i zablokirala, a onda se dogodilo čudo
Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne.
Ako gradonačelnik misli na pjesmu 'Bojna Čavoglave', u kojoj se nalazi stih 'Za dom spremni', važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata.
Pritom podsjećamo kako je pjesma 'Bojna Čavoglave' već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu, čime je potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.
Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Thompson u Sinju - 3 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili 'ustaše', a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Bio je čistač u studiju u kojem je kasnije snimio jedan od svojih najvećih hitova!
Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila. Podsjećamo da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.
Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Thompson u Sinju - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske. Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti.
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina na pozornici u Splitu: "Nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom..."
Pogledaji ovo Celebrity Severina na pozornici u Splitu: "Nakon 12 godina borbe, moj sin živi sa mnom..."