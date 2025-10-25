Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."

Severina je na emotivnom koncertu na Gripama rasplakala publiku prisjećanjem na mladost i porukom slobode.

Tijekom nastupa u splitskoj dvorani Gripe, Severina je doživjela snažan emotivni trenutak, dok je cijela dvorana skandirala: "Seve, mi te volimo", a ona jedva suzdržavala suze.

"Otišla san iz ovog grada, imala sam 19 godina, još je bio rat... Nakon toga sam otpivala pismu koja mi je dala sve ovo, a ovaj dišpet mi je da snagu da se mogu borit'... Nikad neću zaboravit kad san prvi put na Gripama otpivala 'Dalmatinku'...", prisjetila se kroz suze, neposredno prije nego što je zapjevala stihove:

"Prva mi je Gospe moja, druga mi je ljubav tvoja, a treća je bila boja..."

Pogledaji ovo Celebrity Severina na Gripama izvela što dosad nije nijedan izvođač, sve se pripremalo dva mjeseca unaprijed!

Severina na Gripama - 2 Foto: PR

Severina na Gripama - 3 Foto: PR

U posebno dirljivom trenutku, Severina je podijelila i što joj je rekao sin Aleksandar.

"Sin mi je reka: 'Mama, ti ne znaš šta je Split, Split je sloboda! Tako nije u Zagrebu'", rekao je, a ona je na to dodala:

"I ja volim slobodu, ja sam se rodila u slobodnoj siromašnoj četvrti, u ulici Siromašnoj, pozdrav svima iz te ulice!"

Severina na Gripama - 8 Foto: PR

Severina na Gripama - 4 Foto: PR

Za kraj, uputila je snažnu poruku mladima.

"Djeco, ako nećete ništa drugo slušat, slušajte kad vam kažu da budete pošteni i ganjate pravdu," nakon čega je otpjevala pjesmu "Tako ti je, sine moj", posvećenu svom sinu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovog glumca gledali ste u omiljenoj komediji, a koliko ga poznajete, otkrijte u kvizu!

Severina je na istom koncertu otkrila da ponovno živi sa sinom nakon 12 godina. Više o tome pogledajte OVDJE.

Galerija 23 23 23 23 23

Severina na Gripama posvetila pjesmu važnoj osobi koja je u bolnici: "Nikad me nije ostavio..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Bio je čistač u studiju u kojem je kasnije snimio jedan od svojih najvećih hitova!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...''

Pogledaji ovo Celebrity Josip Barišić otkrio nam je zašto nije razočaran ispadanjem iz MasterChefa: ''Kad sam skinuo pregaču...''