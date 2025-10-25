Severina na Gripama posvetila pjesmu važnoj osobi koja je u bolnici: "Nikad me nije ostavio..."

Severina je na koncertu u Splitu posvetila pjesmu Virujem u te svom prijatelju i menadžeru Tomislavu Petroviću.

Na emotivnom koncertu u Splitu, Severina je izvela pjesmu "Virujem u te" posvećenu svom bliskom prijatelju i menadžeru Tomislavu Petroviću, koji se trenutno nalazi u bolnici.

Prije nego što je zapjevala, zamolila je publiku da upali bljeskalice na mobitelima, čime je stvorena posebna atmosfera.

"On nije moj menadžer. On je moj prijatelj. Nikad me u životu nije ostavio, čak kad sam ja njega ostavila, on mene nije ostavio," izjavila je kroz suze, dok su se u pozadini prikazivale njihove zajedničke snimke.

Na kraju izvedbe, Severina je uputila dirljiv poziv okupljenima: "Zagrlite svoje prijatelje večeras."

Dodala je i koliko joj Petrović znači u životu.

"Želim svima jednog Tomicu u životu, prijatelji su vaša obitelj, a on je proživio sa mnom sve lijepe i tužne trenutke."

Publika je reagirala dugotrajnim pljeskom, potvrdivši koliko je trenutak bio snažan i dirljiv.

Severina je na istom koncertu otkrila da ponovno živi sa sinom nakon 12 godina. Više o tome pogledajte OVDJE.

