Severina na Gripama izvela što dosad nije nijedan izvođač, sve se pripremalo dva mjeseca unaprijed!

Na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert je dva mjeseca pripremala Severina i njezina 60-ero člana ekipa.
Severina na Gripama - 7 Foto: PR
Severina na Gripama - 4 Foto: PR
Posebnu, intimnu dimenziju cijelom koncertu dale su videopozadine koje su tijekom večeri prikazivale do sada neviđene privatne snimke Severine i njezinih najbližih — dirljive trenutke iz prošlosti, obiteljske susrete i karijerne početke. Upravo ti trenuci izazvali su snažne emocije i kod publike i kod same Severine, vidno dirnute atmosferom koja je vladala u dvorani.
Severina na Gripama - 3 Foto: PR
Impresivna produkcija bila je dodatni razlog za divljenje — na Gripe je stiglo šest šlepera opreme, ukupne težine 150 tona, dok je pozornicu osvjetljavalo i uokvirivalo 200 kvadrata LED ekrana. Takva količina tehničke opreme prvi je put ikada postavljena u splitskoj dvorani, a koncert su dva mjeseca pripremali Severina i njezina 60-člana ekipa.
Večer na Gripama bila je više od glazbenog spektakla – bila je to emotivna potvrda koliko duboko Severina živi u kolektivnom sjećanju svoga grada, iako je u međuvremenu prerasla okvire pop-zvijezde i postala istinski kulturni fenomen.
Severina na Gripama - 8 Foto: PR
Pred splitsku publiku, Severina je izašla u kostimu nastalom u suradnji Severinine stilistice Katije Šimundić i dizajnerice Mije Mitanovski, koja je stajala i iza cjelokupne kostimografije Severinine turneje 'Dobrodošao u klub' iz 2013. godine.
Nakon veličanstvene splitske večeri, Severinu uskoro očekuju i dva već rasprodana koncerta u Zagrebu — 07. i 08. studenoga u Areni Zagreb — gdje će i zagrebačka publika imati priliku doživjeti ovu posebnu glazbenu priču, spoj emocije, glazbe i dojmljivih vizualnih prizora.
Severina na Gripama - 6 Foto: PR
Severina na Gripama - 1 Foto: PR
