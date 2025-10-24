Kraljevi balkanskog trapa dolaze u Arenu Zagreb! Mnogi su ovo dugo čekali

Kraljevi balkanskog trapa koji su promijenili scenu Jala Brat i Buba Corelli dolaze u Zagreb.
Na svojim društvenim mrežama otkrili su kako dolaze u Arenu Zagreb, a koncert je najavljen za 9. svibnja 2026. Karte će uskoro biti puštene u prodaju.
Turneja pod nazivom Goat Tour počinje već krajem studenoga u Skoplju. Zatim slijedi MHP Arena u Stuttgartu 13. prosinca. Ostali gradovi u kojima će nastupati su Beograd, Beč, Sarajevo, Zürich, Düsseldorf i Ljubljana, no datumi tih koncerata još nisu objavljeni.
Tko su Jala i Buba?
Jala Brat i Buba Corelli već su godinama sinonim za balkanski trap, žanr koji su iz undergrounda podigli do samog vrha regionalnih glazbenih ljestvica. Njihova glazba, spoj modernih trap beatova i prepoznatljivih balkanskih melodija, postala je nezaobilazni dio klupskih playlista, ali i kulturni fenomen među mladima.
Jala Brat i Buba Corelli (Foto: PR) Foto: PR
Jala Brat, pravim imenom Jasmin Fazlić, rođen je 1986. godine u Sarajevu. Počeo je kao underground reper, ali se brzo istaknuo svojim autentičnim stilom i sposobnošću da spoji različite glazbene žanrove – od klasičnog hip-hopa do modernog popa i trapa.
Jala Brat - 3 Foto: Instagram
Jala Brat - 7 Foto: Instagram
Njegov dugogodišnji glazbeni partner, Buba Corelli (pravim imenom Amar Hodžić, rođen 1989.), poznat je kao producent i reper s iznimno prepoznatljivim zvukom. Zajedno su osnovali IMPERIA label, koji danas okuplja i promovira nove izvođače s cijelog Balkana.
Buba Corelli (Foto: Instagram) - 1 Foto: Instagram
Buba Corelli Foto: Buba Corelli/Instagram
Njihov zajednički rad rezultirao je nizom megahitova poput ''Ona’e'', ''Crno zlato'', ''Bebi'', ''Taxi'' i ''Klinka'' – pjesama koje broje milijune pregleda na YouTubeu i postale su neizostavni dio svakog partyja.
