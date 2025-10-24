Suprug Aleksandre Prijović prije nje ljubio je ovu srpsku glumicu

Filip Živojinović 2018. godine oženio je pjevačicu Aleksandru Prijović, no prije nje bio je u vezi s glumicom Majom Mandžukom.

Pjevačica Aleksandra Prijović i Filip Živojinović u braku su od 2018. godine i imaju sina Aleksandra te kćerkicu Ariju, koju je rodila u rujnu ove godine.

No, malo tko zna da je prije Aleksandre Filip ljubio još jednu poznatu damu.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 4 Foto: M.M./Pixsell

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Brenin posinak ranije je bio u vezi s Majom Mandžukom, srpskom glumicom.

Maja Mandžuka - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Maja je jednom nakon prekida progovorila o Filipu.

''Uvijek se trudim pojaviti u medijima kada za to imam povoda, ali ne ovako. Od svoje šesnaeste godine imala sam korektan odnos s novinarima i uvijek sam se trudila izaći im u susret. Nikada nisam demantirala niti se oglašavala. Imala sam nekoliko neugodnih situacija, ali to sam zaboravila. Nikada nisam otvoreno govorila o vezi s Filipom i trudim se da tako i ostane. Sve zanima imam li dečka — mogu samo reći da sam sretna i ispunjena. Stvarno mu želim sve najbolje, sjajan je dečko, bili smo usmjereni jedno na drugo dok smo živjeli u Americi. Tamo se jako puno radi — imaš vikend, igraš odbojku, malo Malibu, i živiš za vikend. Bila sam ispunjena. Privatno volim sport, pratim ga redovito, a posebno sam pratila Novaka i uvijek bila najglasnija na stadionu'', izjavila je Maja za Premijeru – vikend specijal.

Maja Mandžuka - 3 Foto: A.K./ATAImages/Pixsell

Srpska glumica Maja Mandžuka rođena je 27. veljače 1982. u Beogradu, a već u ranoj dobi pokazala je sklonost prema umjetnosti i glumi. Njeni roditelji, majka Danka Mandžuka, producentica i profesorica, i otac Zlatko Mandžuka, pravnik, pisac i slikar, pružili su joj podršku za razvoj u kreativnom polju.

Veći dio djetinjstva Mandžuka je provela u Beogradu, međutim u nekom trenutku obitelj se preselila na Cipar gdje je završila osnovnu školu na engleskom jeziku. Nakon povratka u Beograd pohađala je 14. gimnaziju, a potom i studij televizijske i filmske produkcije. Njeno obrazovanje dodatno je obogaćeno boravkom u inozemstvu – pohađala je Lee Strasberg Theatre & Film Institute u New Yorku te pohađala master­klasu kod Bernard Hiller u Los Angelesu.

Maja Mandžuka - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Mandžuka je svoju prvu značajniju ulogu ostvarila u filmu ''Virtualna stvarnost'' (2001) u kojem je tumačila glavnu žensku ulogu. No prava prekretnica bila je film ''Munje!'' iz iste godine, gdje je glumila lik Kate.

Film je postao kultni hit u Srbiji i regiji, što je Mandžuki donijelo status mladog talentiranog glumca. Tijekom godina pojavila se i u manjim međunarodnim projektima – primjerice u američkom filmu ''Hell Ride'' (2008) te TV seriji ''The Foster s''. 2023. glumila je u nastavku filma ''Munje: Opet''.

Aleksandra Prijović, Filip Živojinović Foto: Instagram

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/Pixsell

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović - 3 Foto: Antonio Ahel/Pixsell

