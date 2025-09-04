Prija objavila prvu fotografiju novorođene kćeri: "Život nam je svega dao"

Aleksandra Prijović objavila je prvu fotografiju kćeri Arije, koja se rodila u srijedu u jednoj privatnoj poliklinici.

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović u srijedu je postala drugi put mama. Pjevačica, koja će za dva i pol tjedna navršiti 30 godina, i njezin suprug Filip Živojinović dobili su djevojčicu koju su nazvali Aria.

Ovo je ujedno prva djevojčica nakon mnogo godina, stoga mnoge neće iznenaditi koliko su ostali članovi obitelji željno iščekivali Ariju, pa je njezin stric Viktor, sin Lepe Brene, na svojem Instagramu podijelio vizual s njezinim mjerama i satom rođenja.

Viktor Živojinović Foto: Instagram

O rođenju nasljednice javila se i Prijović s prvom zajedničkom fotografijom na kojoj se ona i kći drže za ruke.

"Život nam je svega dao… Aria, 3.9.2025.", napisala je kratko Prijović, koja je rodila u jednoj privatnoj poliklinici u Beogradu.

Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram

Aleksandra Prijović - 2 Foto: Instagram

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako pišu srpski mediji, porod je prošao bez komplikacija, a majka i dijete se osjećaju dobro.

Da je trudna, otkriveno je sredinom siječnja, kada je bila u prvom tromjesečju.

Aleksandra i Filip vjenčali su se u lipnju 2018. godine u Beogradu, nakon tri godine veze. Svatovi su se prvo okupili pred kućom Živojinovića i Brene, a zatim su u kočijama otišli do crkve svetog Vasilija Oštroskog na Bežanijskoj kosi, gdje je održano vjenčanje. Godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

