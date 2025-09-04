Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom

Ella Dvornik na pitanje pratitelja je odgovorila gdje žive njezine kćeri iz braka s Britancem Charlesom Pearceom, s kojim se rastaje više od dvije godine.

Ella Dvornik i njezin uskoro bivši suprug Charles Pearce podnijeli su zahtjev za razvod prije dvije godine, no cijeli proces još uvijek traje. Prije nekoliko mjeseci otkrila je na društvenim mrežama kako su zbog bolesti odgodili ročište za čak šest mjeseci, što je već ušlo u novu školsku godinu.

Na Instagramu je organizirala Q&A, u sklopu kojeg je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedan od njih ga je pitao stanuju li kćeri Balie Dee i Lumi Wren s njom.

Ella Dvornik Foto: Instagram

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", napisala je iskrena Ella.

Zbog toga što im je stalna adresa bila u Balama, ročišta brakorazvodne parnice održavaju se u Puli te su zatvorena za javnost. Nakon što su zatražili sporazumni razvod braka, uslijedile su međusobne tužbe zbog udjela u kući. Na kraju je Britanac dobio polovicu kuće, ali i polovicu kredita od 252 tisuće eura.

Par se vjenčao 2019. nakon dugogodišnje veze, a poslije višemjesečnog šuškanja o odvojenom životu, Ella je priznala da se razvodi u kolovozu 2023. godine.

