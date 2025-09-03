Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!

Ivan Rakitić i supruga Raquel očarali su romantičnim fotografijama s mora, još jednom pokazujući koliko su zaljubljeni i povezani.

Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel još jednom su pokazali da ljubav između njih i dalje gori punim sjajem.

Par je na društvenim mrežama podijelio niz fotografija sa supa, snimljenih u smiraj dana, uz zalazak sunca koji je samo dodatno naglasio romantičnu atmosferu.

Na fotografijama koje su raznježile njihove pratitelje, Rakitić sjedi na dasci dok mu Raquel sjedi u krilu, grli ga i smije se, očito potpuno opuštena i sretna. U drugoj fotografiji gledaju se oči u oči, dok se nježno drže – prizor koji djeluje kao kadar iz filmske ljubavne priče.

Zalazak sunca, mirno more i jedrilica u pozadini poslužili su kao savršen scenografski okvir za njihovu nježnost, a emocije koje zrače s fotografija jasno govore da je njihov odnos pun bliskosti, povjerenja i ljubavi.

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 2 Foto: Instagram

Raquel Mauri i Ivan Rakitić - 1 Foto: Instagram

Otkako su se prošle godine preselili u Split, gdje je Rakitić preuzeo funkciju u Hajduku, Raquel često dijeli kadrove iz obiteljskog i bračnog života u Dalmaciji i svaki put osvoji simpatije publike. Ovaj put nije bilo ništa drugačije. Fotke su odmah krenule kružiti društvenim mrežama, a komentari ispod objave puni su podrške i divljenja.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

Ivan je jednom prilikom otkrio i koliko je ponosan na Raquel i njihovu zajedničku prilagodbu životu u Hrvatskoj.

"Meni je moja žena sve na svijetu, ja sam prvi njezin fan, njezin freaky, ona mi je sve na svijetu. Kad vidim s koliko ljubavi i osjećaja ona doživljava Split, moju domovinu. Kako je rekla prije neki dan, 'ajmo na buzaru'. Ja kažem što si rekla? Obožavam svoju ženu," ispričao je Ivan ranije za In Magazin.

Par je 12 godina u braku, a zajedno imaju dvije kćeri - Altheu i Adaru.

