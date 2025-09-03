Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima

Halid Bešlić nalazi se na liječenju u Sarajevu, a objava na Instagramu izazvala je snažne reakcije podrške.

Halid Bešlić (71), ikona narodne glazbe, trenutno se nalazi na liječenju u Sarajevu, smješten na odjelu onkologije. Informacija o njegovu zdravstvenom stanju brzo se proširila, izazvavši val podrške i poruka ohrabrenja na društvenim mrežama.

Ubrzo nakon što su se pojavile vijesti, na njegovom Instagram profilu osvanula je i prva objava – video s prizorima Sarajeva uz njegovu pjesmu "Godino vrela", koji je izvorno podijelila sarajevska video produkcija. Posebno je dirnuo stih: "Čekat ću te..."

Halid Bešlić Foto: Robert Anic/PIXSELL

Njegov dugogodišnji menadžer Nedim Srnja ranije je dao izjavu u kojoj je otklonio špekulacije o ozbiljnosti situacije.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno", rekao je za Klix.ba.

Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX

Halid Bešlić Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.

Halidov menadžer je i za In magazin progovorio o njegovom stanju, a sve detalje pročitajte OVDJE.

