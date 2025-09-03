Zbog golišavog outfita Heidi Klum nitko nije primijetio da je u izlazak povela kćer

Heidi Klum slavila je rođendan svog supruga Toma Kaulitza u Nobuu, gdje im se pridružila i njezina najmlađa kći Lou.

Najmlađa kći Heidi Klum, Lou Samuel, koju je dobila u braku s britanskim pjevačem Sealom, pridružila se majci i očuhu Tomu Kaulitzu na večeri u restoranu Nobu.

Njemački glazbenik i frontmen grupe Tokio Hotel i njegov brat slavili su rođendan u poznatom restoranu japanske hrane, a svi pogledi ponovno su bili upereni u njemačku manekenku, ali i njezinu nasljednicu.

Lou Samuel i Heidi Klum - 4 Foto: Profimedia

Lou Samuel i Heidi Klum - 1 Foto: Profimedia

Lou Samuel i Heidi Klum - 2 Foto: Profimedia

To je bio jedan od rijetkih izlazaka 16-godišnjakinje, koju nemamo prilike mnogo viđati za razliku od majke, starije sestre Leni i brata Henryja, koji su također u svijetu manekenstva. Zbog toga što nije često u javnosti, mnogi su ostali iznenađeni njezinom visinom.

Galerija 28 28 28 28 28

Heidi Klum, Lou Samuel Foto: Profimedia

Heidi Klum, Lou Samuel Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda 2000-ih ponosno pokazala obline u mini suknji unatoč svim kritikama

Lou je kao i njezina majka visoka 1,76 cm, a za odlazak u restoran odabrala je crnu kombinaciju i puštenu dugu ravnu kosu, dok je Heidi nosila crnu čipkastu kombinaciju koja je otkrivala jednodijelni triko s vrlo dubokim izrezom.

Iako su većinom odrastala izvan reflektora, Heidina djeca posljednjih godina sve češće se pojavljuju u javnosti, prateći slavne roditelje na premijerama i objavljujući fotografije na majčinim društvenim mrežama.

Lou Samuel s roditeljima - 3 Foto: Profimedia

Lou Samuel s roditeljima - 4 Foto: Profimedia

Lou Samuel s roditeljima - 1 Foto: Profimedia

Lou se već pojavljivala na Instagramu svoje majke na raznim fotografijama s putovanja i događaja poput Coachelle. Heidi je ranije ove godine otkrila kako Lou vikendom sudjeluje na debatnim turnirima, voli umjetnost i kreativne aktivnosti te pjeva u školskom zboru, ali i da pokazuje interes za manekenstvo.

"Rekla je: 'Dobro, kad ja mogu raditi ovaj manekenski posao?' A ja sam joj odgovorila: 'Tek si napunila 15. Pričekaj još malo, znaš?'", ispričala je Heidi jednom prilikom.

Kako izgleda njezina polusestra Leni, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Victoria Beckham objavila golišave Davidove fotke, neke žene su se zabrinule!

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Zanimljivosti Fanovi u nevjerici zbog njenih golišavih prizora: "Ma nema šanse da imaš više od...''

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj imidž Borne Sose otišao je u povijest! Pogledajte kako sada izgleda

Pogledaji ovo Zanimljivosti Lice jedne od najljepših žena u povijesti šokiralo je javnost, a tek njezina priča ostavlja bez teksta