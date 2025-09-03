Zvijezda 2000-ih ponosno pokazala obline u mini suknji unatoč svim kritikama

Glazbenica je nastupila u Njemačkoj te još jednom na svoj način odgovorila na kritike o izgledu.

Glazbena zvijezda Nelly Furtado još jednom je pokazala da je ne diraju kritike na račun izgleda. Na Superbloom festivalu u Njemačkoj 46-godišnja pjevačica nastupila je u kratkoj mini haljini koja je naglasila njezine obline i privukla sve poglede.

Dok su hejteri komentirali njezinu figuru, Nelly se samouvjereno prošetala pozornicom, nasmijana i puna energije. Publika je bila oduševljena, a obožavatelji na društvenim mrežama preplavili su je porukama podrške.

"Žensko tijelo se mijenja, to je prirodno. Bila je lijepa tada i lijepa je sada", napisao je jedan obožavatelj, a sličnih komentara bilo je na tisuće, piše Daily Mail.

Nastup je uslijedio samo tjedan dana nakon što je Furtado na duhovit način odgovorila na kritike – na jednom koncertu na pozornicu je izašla u majici optičke iluzije s printom vitke figure u kratkom topiću i suknjici. Time je jasno poručila da ne želi živjeti po tuđim standardima ljepote.

Pjevačica, koja je svjetsku slavu stekla krajem 90-ih i početkom 2000-ih hitovima poput "Maneater" i "Promiscuous", posljednjih mjeseci sve češće naglašava važnost pozitivnog odnosa prema tijelu.

Početkom godine otkrila je kako nikada nije imala estetske zahvate ni filere, osim što je nedavno ugradila zubne ljuskice na gornjoj vilici.

"Ove godine sam shvatila koliko moj posao nosi pritiska, ali istovremeno sam pronašla novu razinu samoljublja i unutarnjeg samopouzdanja", podijelila je iskreno s pratiteljima svojedobno.

