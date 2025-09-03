Fanovi u nevjerici zbog njenih golišavih prizora: "Ma nema šanse da imaš više od...''

Voditeljica Padma Lakshmi je povodom svog 55. rođendana objavila fotke u bikiniju.

Fanovi slavne kuharice, voditeljice i manekenke Padme Lakshmi nisu mogli vjerovati koliko godina ima dok je u ponedjeljak oduševila u novoj objavi na Instagramu.

Lakshmi, koja se proslavila vodeći emisiju "Top Chef" i dokumentarac "Taste the Nation with Padma Lakshmi", proslavila je svoj 55. rođendan, a na Instagramu je objavila fotografije u ružičastom bikiniju s plaže.

Galerija 34 34 34 34 34

"Tako sam zahvalna na ovoj prošloj godini oko sunca. Profesionalno je bila produktivna, a također vrlo emotivna dok sam gledala Littlehands kako kreće u srednju školu i nastavlja cvjetati. Tako sam zahvalna što ste svi uz mene i što ste me podržavali na ovom roller-coasteru", napisala je u podužem postu.

Padma Lakshmi - 3 Foto: Profimedia

Christie Brinkley i Padma Lakshmi - 1 Foto: Profimedia

Padma Lakshmi - 8 Foto: Profimedia

Padma Lakshmi (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Clubzone Ogoljen i osjećajan! Matija Cvek donosi četiri poznate pjesme u emotivnim verzijama

"Prije dvije godine riskirala sam, a bilo je toliko nepoznanica. Hoću li ponovno raditi? Što će donijeti budućnost? Planirala sam i pripremala sljedeću fazu života – i evo je sada. Dok slavim ovaj rođendan, zahvalna sam što krećem u stvaranje vlastite emisije s nevjerojatnim ljudima koji naporno rade kako bi vam donijeli nešto zabavno, angažirano i informativno. Također, na putu je i moja osma knjiga. Ova godina bit će puna blagoslova. Ništa od ovoga ne bih mogla ostvariti bez vaše podrške. Hvala vam i sretan mi rođendan!", zaključila je Lakshmi.

Padma Lakshmi - 3 Foto: Profimedia

Padma Lakshmi - 6 Foto: Profimedia

Padma Lakshmi - 2 Foto: Instagram

Padma Lakshmi - 1 Foto: Profimedia

Osim rođendandskih želja, voditeljica je dobila i mnogo pohvala na račun izgleda, jer neki njezini pratitelji nisu mogli vjerovati da ima više od 40 godina.

Biste li Padmi dali 55 godina? Nikako, izgleda sjajno!

Da Nikako, izgleda sjajno!

Da Ukupno glasova:

"Koliko je ova cura stara jer izgleda kao da ima 35", "Nema šanse da ima više od 40!", "Izgledaš sjajno i seksi u tom bikiniju", "Uvijek se pitam kao nutricionist, kako uvijek zadržite liniju, koliko god jedete u ovim emisijama", "Kako je moguće biti tako prekrasan? Jedan u milijardu!", "Bog je žena", stoji među mnogim komentarima.

Lakshmi je jedna od najstarijih modela za naslovnicu magazina Sports Illustrated, o čemu više čitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Proslavila je 59. rođendan?! Užarila Instagram vatrenom fotkom u bikiniju!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Svojim karakterom sve više izlazi iz majčine sjene!

Pogledaji ovo Celebrity Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju

Pogledaji ovo inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću