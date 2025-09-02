Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju

Menadžer Halida Bešlića demantirao je glasine o teškom stanju pjevača i poručio da prima terapiju, osjeća se bolje te i dalje planira koncert u zagrebačkoj Areni.

Zdravstveno stanje Halida Bešlića (71) posljednjih je dana izazvalo zabrinutost javnost, ponajviše zbog oprečnih informacija koje su se pojavile u medijima. Dok su neki izvori tvrdili da je pjevač napustio bolnicu, drugi su navodili da je i dalje na liječenju.

Kako bi otklonio sve nedoumice, oglasio se njegov menadžer Nedim Srnja.

"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno", rekao je za Klix.ba.

Podsjetimo, Bešlić je hospitaliziran u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu nakon što je morao otkazati koncert u Gradačcu, a prethodno je bio smješten na odjelu za nefrologiju.

Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.

