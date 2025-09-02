Poznati su novi detalji zdravstvenog stanja Halida Bešlića, prebačen je na onkologiju

Menadžer Halida Bešlića demantirao je glasine o teškom stanju pjevača i poručio da prima terapiju, osjeća se bolje te i dalje planira koncert u zagrebačkoj Areni.
Zdravstveno stanje Halida Bešlića (71) posljednjih je dana izazvalo zabrinutost javnost, ponajviše zbog oprečnih informacija koje su se pojavile u medijima. Dok su neki izvori tvrdili da je pjevač napustio bolnicu, drugi su navodili da je i dalje na liječenju.3 vijesti o kojima se priča ''još nisam svjestan...'' Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput ''Zasluženi godišnji...'' Thompson uzeo predah od glazbe! Fotka s odmora otkrila s kim puni baterije više od 1,2 milijuna potpisa Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Kako bi otklonio sve nedoumice, oglasio se njegov menadžer Nedim Srnja.
"Halid je trenutno prebačen na kliniku za onkološke pacijente i trenutno se osjeća dobro, prima terapiju i ide nabolje. Ovim putem samo bih želio demantirati sve glasine koje kruže posljednjih dana, a to je da su Halidu otkazali organi i da je loše, ništa od toga nije točno", rekao je za Klix.ba.
In Magazin: Halid Bešlić - 6 Foto: DNEVNIK.hr
Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić slučajno otkrio da naš reprezentativac čeka dijete? Evo tko je u pitanju!
Podsjetimo, Bešlić je hospitaliziran u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu nakon što je morao otkazati koncert u Gradačcu, a prethodno je bio smješten na odjelu za nefrologiju.
Halid Bešlić Foto: Borna jaksic/PIXSELL
Halid Bešlić Foto: Vladimir Ivanov / CROPIX
Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Unatoč zdravstvenim izazovima, Halid još uvijek planira održati veliki koncert u zagrebačkoj Areni, najavljen za 20. prosinca, čime bi obilježio svoj sedmi nastup u toj dvorani.
Pogledaji ovo Celebrity Zbog ovog prizora naše pjevačice u badiću nazivaju je najzgodnijom Hrvaticom!
Galerija 19 19 19 19 19
Halidov menadžer je i za In magazin progovorio o njegovom stanju, a sve detalje pročitajte OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Nikad ga niste vidjeli ovakvog: Omiljeni snagator iznenadio nikad mršavijim izgledom
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti Znate li tko je ova bujna dama? Brak s 30 godina starijim tajkunom otežao joj je život
Pogledaji ovo inMagazin Poznati Hrvati otkrili su nam nepoznate detalje o Gabi Novak i Matiji Dediću