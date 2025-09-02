Zbog ovog prizora naše pjevačice u badiću nazivaju je najzgodnijom Hrvaticom!

Domenica je oduševila ljetnim fotografijama u bikiniju, ali i raznježila obiteljskom slikom s bakom i djedom.

Pjevačica Domenica Žuvela nastavlja nizati trenutke iz ljetne razglednice, a njezina najnovija objava savršeno spaja glamur, opuštanje i toplinu obiteljskih odnosa. Na Instagramu je podijelila fotografije koje prikazuju kako je provela sunčane dane.

U šarenom bikiniju i okružena tirkiznim morem, Domenica je pokazala koliko zna uživati u ljepotama hrvatske obale. Bilo da pluta po savršeno mirnom moru ili se smije sunčana na pramcu broda, njezin osmijeh govori sve - ljeto je za nju više od godišnjeg odmora, to je stanje duha.

Ali ono što je posebno raznježilo pratitelje bila je fotografija sa zalaska sunca na kojoj pozira s bakom i djedom. Obiteljska ljubav i jednostavni trenuci uz more dobili su najljepši okvir - prirodan, emotivan i pun zahvalnosti.

Pratitelji su je kao i uvijek počastili komplimentima.

"Prezgodna! Jako mi se sviđa kupaći kostim", Super si, Domenica", "Naša ljepotica", "Najzgodnija Hrvatica", samo je dio komentara.

Nedavno se protegla rasprava o haljini u kojoj je Domenica došla na svadbu prijateljica, a detalje pogledajte OVDJE.

